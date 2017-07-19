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Мешканці волинського села два дні сидітимуть без газу

Мешканці волинського села два дні сидітимуть без газу
У зв'язку з ремонтними роботами мешканці села Старостино на Ратнівщині два дні будуть сидіти без газу.

Газопостачання припинять 7 серпня о 9-й годині, - йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".

У ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірять щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.

Зазначають, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.

Газовики просять мешканців перекрити крани перед газовими приладами і не користуватись газом з метою уникнення аварійної ситуації та нещасних випадків.

Відновлення газопостачання відбудеться о 17-й годині 8 серпня.

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Теги: відключення газу, волинське село, попередження, ремонт
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