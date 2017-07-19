Мешканці волинського села два дні сидітимуть без газу
Сьогодні, 19:50
У зв'язку з ремонтними роботами мешканці села Старостино на Ратнівщині два дні будуть сидіти без газу.
Газопостачання припинять 7 серпня о 9-й годині, - йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".
У ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірять щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.
Зазначають, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Газовики просять мешканців перекрити крани перед газовими приладами і не користуватись газом з метою уникнення аварійної ситуації та нещасних випадків.
Відновлення газопостачання відбудеться о 17-й годині 8 серпня.
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Газопостачання припинять 7 серпня о 9-й годині, - йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".
У ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірять щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.
Зазначають, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Газовики просять мешканців перекрити крани перед газовими приладами і не користуватись газом з метою уникнення аварійної ситуації та нещасних випадків.
Відновлення газопостачання відбудеться о 17-й годині 8 серпня.
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