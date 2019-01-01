Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:32
У Луцьку відбувся тринадцятий фестиваль українського духу «Бандерштат».
Відео фестивалю з дрону опублікувало інтернет-видання БУГ.
Нагадаємо, на сцені фестивалю хлопець освідчився коханій.
Зазначимо, що захід відбувся 2-4 серпня у Рованцях. Цьогоріч він зібрав близько 14-ти тисяч відвідувачів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Відео фестивалю з дрону опублікувало інтернет-видання БУГ.
Нагадаємо, на сцені фестивалю хлопець освідчився коханій.
Зазначимо, що захід відбувся 2-4 серпня у Рованцях. Цьогоріч він зібрав близько 14-ти тисяч відвідувачів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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