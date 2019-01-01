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Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО

Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку відбувся тринадцятий фестиваль українського духу «Бандерштат».

Відео фестивалю з дрону опублікувало інтернет-видання БУГ.

Нагадаємо, на сцені фестивалю хлопець освідчився коханій.

Зазначимо, що захід відбувся 2-4 серпня у Рованцях. Цьогоріч він зібрав близько 14-ти тисяч відвідувачів.

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Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Бандештат, Луцьк, Волинь
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