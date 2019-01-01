Лучанка презентує книгу про історію Холмської Чудотворної ікони Богородиці
Сьогодні, 02:23
Лучанка Оксана Ременяка дослідили історію Холмської Чудотворної ікони Богородиці і систематизувала всі напрацювання у книгу, яку й планує презентувати.
Презентація книги «Nigra sed Formosa: Занурена в печаль, проте прекрасна... Слідами мандрів ікони Богородиці Холмської» відбудеться 8 серпня у Музеї волинської ікони, - повідомили у музеї.
Монографія, присвячена історії Холмської Чудотворної ікони Богородиці, базується на джерельних матеріалах XVII-XVIII ст., архівних документах та публікаціях міжвоєнної преси. Саме це дозволяє по-новому осмислити історичне та мистецьке значення видатного твору як невід’ємної складової загальнонаціонального культурного надбання.
Авторка розглядає долю Чудотворної ікони у контексті поневірянь українського народу Холмщини – двічі вигнанця з рідної землі, що стала прикордонням між Україною і Польщею. У додатках опубліковані документи, що розповідають про історію ікони від початку ХХ ст. до повернення Чудотворного образу до Холма у 1943 р., та людей, які оберігали цей скарб української історії та культури: Івана Огієнка, Наталі Полонської-Василенко, Михайла Корніловича, Миколу Прахова, о. Гавриїла Коробчука.
Книга має 184 сторінки, чорно-білі та кольорові ілюстрації. Видана коштом Інституту проблем сучасного мистецтва НАОМА. Видання розраховане на фахівців з історії мистецтв, викладачів та студентів мистецько-навчальних закладів, художників-реставраторів, істориків, культурологів, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами збереження памяток культури та мистецтв.
ДОВІДКА:
Оксана Ременяка – лучанка, кандидатка мистецтвознавства, завідувачка відділом новітніх технологій Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, авторка близько 100 друкованих праць у фахових і науково-популярних виданнях. Авторка входила до експертної групи з атрибуції Холмського Чудотворного образу Богородиці під час передачі ікони до Волинського краєзнавчого музею 12 вересня 2000 року.
До кола наукових інтересів Оксани Ременяки входять: культура пограниччя, православна ікона польсько-українського пограниччя, польсько-українські мистецькі зв’язки кінця ХІХ - початку ХХ ст., творчість жінки в сучасному образотворчому мистецтві України.
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Презентація книги «Nigra sed Formosa: Занурена в печаль, проте прекрасна... Слідами мандрів ікони Богородиці Холмської» відбудеться 8 серпня у Музеї волинської ікони, - повідомили у музеї.
Монографія, присвячена історії Холмської Чудотворної ікони Богородиці, базується на джерельних матеріалах XVII-XVIII ст., архівних документах та публікаціях міжвоєнної преси. Саме це дозволяє по-новому осмислити історичне та мистецьке значення видатного твору як невід’ємної складової загальнонаціонального культурного надбання.
Авторка розглядає долю Чудотворної ікони у контексті поневірянь українського народу Холмщини – двічі вигнанця з рідної землі, що стала прикордонням між Україною і Польщею. У додатках опубліковані документи, що розповідають про історію ікони від початку ХХ ст. до повернення Чудотворного образу до Холма у 1943 р., та людей, які оберігали цей скарб української історії та культури: Івана Огієнка, Наталі Полонської-Василенко, Михайла Корніловича, Миколу Прахова, о. Гавриїла Коробчука.
Книга має 184 сторінки, чорно-білі та кольорові ілюстрації. Видана коштом Інституту проблем сучасного мистецтва НАОМА. Видання розраховане на фахівців з історії мистецтв, викладачів та студентів мистецько-навчальних закладів, художників-реставраторів, істориків, культурологів, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами збереження памяток культури та мистецтв.
ДОВІДКА:
Оксана Ременяка – лучанка, кандидатка мистецтвознавства, завідувачка відділом новітніх технологій Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, авторка близько 100 друкованих праць у фахових і науково-популярних виданнях. Авторка входила до експертної групи з атрибуції Холмського Чудотворного образу Богородиці під час передачі ікони до Волинського краєзнавчого музею 12 вересня 2000 року.
До кола наукових інтересів Оксани Ременяки входять: культура пограниччя, православна ікона польсько-українського пограниччя, польсько-українські мистецькі зв’язки кінця ХІХ - початку ХХ ст., творчість жінки в сучасному образотворчому мистецтві України.
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