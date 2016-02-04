В Україні заборонили популярний антисептик
Сьогодні, 06:07
В Україні заборонили одну серію антисептика "Етилосепт".
Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - повідомляє Здоров`я24
Тимчасову заборону на реалізацію та використання встановили у понеділок, 3 червня.
Мова йде про лікарський засіб "Етилосепт 96", розчин 96% по 100 мл у флаконах, серії 040318. Виробником ліків є ПрАТ "Біолік" Україна; ТОВ "Виробниче об'єднання "Тетерів", Україна.
У повідомлені не зазначено про причину заборони, але рішення прийняли через через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Києві.
Препарат призначений для дезінфекції шкіри рук.
https://24tv.ua/health/meditsina_tag5961/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - повідомляє Здоров`я24
Тимчасову заборону на реалізацію та використання встановили у понеділок, 3 червня.
Мова йде про лікарський засіб "Етилосепт 96", розчин 96% по 100 мл у флаконах, серії 040318. Виробником ліків є ПрАТ "Біолік" Україна; ТОВ "Виробниче об'єднання "Тетерів", Україна.
У повідомлені не зазначено про причину заборони, але рішення прийняли через через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Києві.
Препарат призначений для дезінфекції шкіри рук.
https://24tv.ua/health/meditsina_tag5961/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
ПрАТ
«ЛДБК» вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
В Україні заборонили популярний антисептик
Сьогодні, 06:07
На Волині визначали найвправніших газовиків Західного регіону
Сьогодні, 05:15
Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Верховної Ради
Сьогодні, 03:09
Волинянин гратиме за «Минай»
Сьогодні, 02:17