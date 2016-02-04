В Україні заборонили популярний антисептик

В Україні заборонили одну серію антисептика "Етилосепт".Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - повідомляє Здоров`я24Тимчасову заборону на реалізацію та використання встановили у понеділок, 3 червня.Мова йде про лікарський засіб "Етилосепт 96", розчин 96% по 100 мл у флаконах, серії 040318. Виробником ліків є ПрАТ "Біолік" Україна; ТОВ "Виробниче об'єднання "Тетерів", Україна.У повідомлені не зазначено про причину заборони, але рішення прийняли через через термінове повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Києві.Препарат призначений для дезінфекції шкіри рук.https://24tv.ua/health/meditsina_tag5961/