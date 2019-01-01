Унікальний інтер'єр «під ключ»: у Луцьку відкрили новий салон меблів. ФОТО*
Сьогодні, 16:40
У Луцьку відкрили новий салон меблів та декору «МакКо». Унікальний асортимент, індивідуальний підхід до кожного клієнта, професійність та комплексність – усе це пропонують у салоні, який отримав нове дихання після повного ребрендингу та оновлення.
Урочисте відкриття з перерізанням червоної стрічки та шаленими знижками відбулося 10 серпня.
Власники салону – родина Кононових, вони займаються цим бізнесом вже більше двадцяти років і стабільно залишаються на найвищих щаблях меблевого ринку. «Світ змінюється, потрібно йти в ногу з часом», – коментує виконавчий директор «МакКо» Катерина Савчук і пояснює, що такий ребрендинг із колишнього магазину «Nova» був необхідним. «Це – ще один ковток свіжого повітря для магазину і наше бажання ставати кращими для людей. Ми вийшли на новий рівень і відкрили новий салон», – додає Катерина, яка працює у салоні фахівцем із дизайну.
Меблі «під ключ» та з доставкою
У салоні «МакКо» клієнти можуть отримати повний спектр послуг від етапу ідеї та вибору меблів і аж до монтажу. До того ж, у «МакКо» працюють лише кваліфіковані та досвідчені спеціалісти, які завжди знайдуть індивідуальний підхід до кожного клієнта і допоможуть створити ідеальне та затишне помешкання. Обирати можна як із великого асортименту фабричного зразка, так і вмикати політ фантазії, втілюючи цікаві інтер’єрні ідеї у життя разом із дизайнерами, послуги якого, до того ж, – безкоштовні. Більше того, за необхідності фахівець може поїхати разом із вами на об’єкт чи створити нову кімнату лише з фото. «Неважливо – кухня, гардероб, дитяча кімната чи будь-що інше, з нами ви зможете створити свою власну ідеальну атмосферу у помешканні», – зазначає Катерина Савчук.
У салоні можна також підібрати окремі деталі для того, аби якісно доповнити інтер’єр – вибір декору тут надзвичайно великий.
Серед усього асортименту акцент роблять безпосередньо на меблях для дитячих кімнат від польської фабрики «Meblik», яка виготовляє усе тільки виключно з еко-матеріалів та за європейськими стандартами якості. На ці меблі, до того ж, – гарантія 7 років.
До слова, у день відкриття клієнтам пропонують унікальну можливість замовити дизайнерські або ж обрати фабричні дитячі меблі зі знижкою 35%. «Такого більше не буде», – дирекція радить не проґавити такий шанс.
Салон «МакКо» тісно співпрацює із більш ніж двомастами фабрик найвідоміших і високоякісних виробників меблів, а також залучає закордонних інвесторів. Директорка салону Ірина Кононова розповіла, що наразі вже є підписані договори з фірмами з Польщі та Німеччини на прямі постачання товару у салон.
«Ми піднімаємо свій рівень на новий щабель, це стосується як асортименту меблів, так і підходу до клієнтів. До того ж, завдяки співпраці із європейським ринком, модельний ряд салону – абсолютно інший та унікальний. Тут кожен може знайти або створити щось особливе для своєї оселі», – говорить Ірина Анатоліївна і додає, що клієнта завжди супроводжуватимуть кваліфіковані і досвідчені працівники салону, які завжди підкажуть – що краще і як краще.
Також важливо, що клієнти мають можливість замовити меблі не тільки для оселі, але й для закладів – школи, кафе, ресторану тощо. Є можливість обрати дизайнерські варіанти, або ж стандартні корпусні.
Ціновий діапазон салону «МакКо» – досить широкий. Тут кожен зможе створити унікальний інтер’єр, враховуючи можливості власного гаманця.
У вартість меблів, які виготовляються за індивідуальним замовленням, входить також послуга монтажу. Персонал, який цим займається, зробить усе на найвищому рівні. «Якість, чистота порядність», – характеризує їхню роботу дизайнерка Катерина. До того ж, зазначають, що доставка меблів у межах Луцька – безкоштовна.
У салоні «МакКо» додають, що відкриті до співпраці із кваліфікованими дизайнерами та архітекторами, адже вже цієї осені відкриватимуть ще одну масштабнішу філію у приміщенні житлового комплесу «Супернова».
Знайти салон можна за адресою: проспект Волі, 44а (поруч із ТЦ «Гранд Волинь»), переглянути асортимент можна також на сторінці у Facebook
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Урочисте відкриття з перерізанням червоної стрічки та шаленими знижками відбулося 10 серпня.
Власники салону – родина Кононових, вони займаються цим бізнесом вже більше двадцяти років і стабільно залишаються на найвищих щаблях меблевого ринку. «Світ змінюється, потрібно йти в ногу з часом», – коментує виконавчий директор «МакКо» Катерина Савчук і пояснює, що такий ребрендинг із колишнього магазину «Nova» був необхідним. «Це – ще один ковток свіжого повітря для магазину і наше бажання ставати кращими для людей. Ми вийшли на новий рівень і відкрили новий салон», – додає Катерина, яка працює у салоні фахівцем із дизайну.
Меблі «під ключ» та з доставкою
У салоні «МакКо» клієнти можуть отримати повний спектр послуг від етапу ідеї та вибору меблів і аж до монтажу. До того ж, у «МакКо» працюють лише кваліфіковані та досвідчені спеціалісти, які завжди знайдуть індивідуальний підхід до кожного клієнта і допоможуть створити ідеальне та затишне помешкання. Обирати можна як із великого асортименту фабричного зразка, так і вмикати політ фантазії, втілюючи цікаві інтер’єрні ідеї у життя разом із дизайнерами, послуги якого, до того ж, – безкоштовні. Більше того, за необхідності фахівець може поїхати разом із вами на об’єкт чи створити нову кімнату лише з фото. «Неважливо – кухня, гардероб, дитяча кімната чи будь-що інше, з нами ви зможете створити свою власну ідеальну атмосферу у помешканні», – зазначає Катерина Савчук.
У салоні можна також підібрати окремі деталі для того, аби якісно доповнити інтер’єр – вибір декору тут надзвичайно великий.
Серед усього асортименту акцент роблять безпосередньо на меблях для дитячих кімнат від польської фабрики «Meblik», яка виготовляє усе тільки виключно з еко-матеріалів та за європейськими стандартами якості. На ці меблі, до того ж, – гарантія 7 років.
До слова, у день відкриття клієнтам пропонують унікальну можливість замовити дизайнерські або ж обрати фабричні дитячі меблі зі знижкою 35%. «Такого більше не буде», – дирекція радить не проґавити такий шанс.
Салон «МакКо» тісно співпрацює із більш ніж двомастами фабрик найвідоміших і високоякісних виробників меблів, а також залучає закордонних інвесторів. Директорка салону Ірина Кононова розповіла, що наразі вже є підписані договори з фірмами з Польщі та Німеччини на прямі постачання товару у салон.
«Ми піднімаємо свій рівень на новий щабель, це стосується як асортименту меблів, так і підходу до клієнтів. До того ж, завдяки співпраці із європейським ринком, модельний ряд салону – абсолютно інший та унікальний. Тут кожен може знайти або створити щось особливе для своєї оселі», – говорить Ірина Анатоліївна і додає, що клієнта завжди супроводжуватимуть кваліфіковані і досвідчені працівники салону, які завжди підкажуть – що краще і як краще.
Також важливо, що клієнти мають можливість замовити меблі не тільки для оселі, але й для закладів – школи, кафе, ресторану тощо. Є можливість обрати дизайнерські варіанти, або ж стандартні корпусні.
Ціновий діапазон салону «МакКо» – досить широкий. Тут кожен зможе створити унікальний інтер’єр, враховуючи можливості власного гаманця.
У вартість меблів, які виготовляються за індивідуальним замовленням, входить також послуга монтажу. Персонал, який цим займається, зробить усе на найвищому рівні. «Якість, чистота порядність», – характеризує їхню роботу дизайнерка Катерина. До того ж, зазначають, що доставка меблів у межах Луцька – безкоштовна.
У салоні «МакКо» додають, що відкриті до співпраці із кваліфікованими дизайнерами та архітекторами, адже вже цієї осені відкриватимуть ще одну масштабнішу філію у приміщенні житлового комплесу «Супернова».
Знайти салон можна за адресою: проспект Волі, 44а (поруч із ТЦ «Гранд Волинь»), переглянути асортимент можна також на сторінці у Facebook
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