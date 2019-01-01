Внаслідок аварії на Рівненщині двох чоловіків затисло в автомобілі. ФОТО





Як повідомляє ГУ ДСНС України в Рівненській області, зіткнулися мікроатобус "Mercedes" та вантажним автомобілем "Renault" - пише



Двох пасажирів "Mercedes" затисло на передніх сидіннях, тож їх деблокували рятувальники. Чоловіків із численними переломами доставили до Корецької ЦРЛ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 10 серпня, з близько 12 години неподалік села Користь Корецького району трапилась ДТП.Як повідомляє ГУ ДСНС України в Рівненській області, зіткнулися мікроатобус "Mercedes" та вантажним автомобілем "Renault" - пише Рівне Медіа Двох пасажирів "Mercedes" затисло на передніх сидіннях, тож їх деблокували рятувальники. Чоловіків із численними переломами доставили до Корецької ЦРЛ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію