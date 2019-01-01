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Внаслідок аварії на Рівненщині двох чоловіків затисло в автомобілі. ФОТО

Внаслідок аварії на Рівненщині двох чоловіків затисло в автомобілі. ФОТО
У суботу, 10 серпня, з близько 12 години неподалік села Користь Корецького району трапилась ДТП.

Як повідомляє ГУ ДСНС України в Рівненській області, зіткнулися мікроатобус "Mercedes" та вантажним автомобілем "Renault" - пише Рівне Медіа.

Двох пасажирів "Mercedes" затисло на передніх сидіннях, тож їх деблокували рятувальники. Чоловіків із численними переломами доставили до Корецької ЦРЛ.

Внаслідок аварії на Рівненщині двох чоловіків затисло в автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, Рівненщина, рятувальники
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