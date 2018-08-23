На озері Світязь під час катання на катамарані потонув чоловік
Сьогодні, 11:03
На озері Світязь втопився чоловік із міста Дубно.
Інцидент трапився 10 серпня, - пише УДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що чоловік – мешканець міста Дубно Рівненської області.
Тіло на поверхню підняли особовий склад водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області.
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Інцидент трапився 10 серпня, - пише УДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що чоловік – мешканець міста Дубно Рівненської області.
Тіло на поверхню підняли особовий склад водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області.
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