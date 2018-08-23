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На озері Світязь під час катання на катамарані потонув чоловік

На озері Світязь під час катання на катамарані потонув чоловік
На озері Світязь втопився чоловік із міста Дубно.

Інцидент трапився 10 серпня, - пише УДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що чоловік – мешканець міста Дубно Рівненської області.

Тіло на поверхню підняли особовий склад водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області.

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Теги: смерть, утоплення, Світязь
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