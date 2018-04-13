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На Волині спіймали браконьєра, який на ставку ловив рибу сітками

На Волині спіймали браконьєра, який на ставку ловив рибу сітками
На Волині у період з 5 по 11 серпня інспектори рибоохоронного патруля "зловили" декілька браконьєрів.

Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, інспектори склали 4 протоколи за порушення правил рибальства, 18 - за грубі порушення та один – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів).

«За даний період збитки, завдані рибному господарству склали 7 991 грн. В ході проведених заходів інспектори вилучили 16 кг водних біоресурсів. Також вилучено 17 од. заборонених знарядь лову та ще 12 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Так, 7 серпня інспектори рибоохоронного патруля зафіксували грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на ставку, поблизу села Хорів Локачинського району. Чоловік ловив рибу забороненим знаряддям – трьома риболовецькими сітками.

На браконьєра оформили протокол про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності.

А на одному з ринків села Світязь виявили чоловіка, який здійснював незаконний продаж риби без дозвільних документів. На порушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.


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Теги: браконьєр, риба, патруль
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