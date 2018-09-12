Відомий луцький тренер з плавання, якого звільнили зі скандалом, подаватиме до суду. ВІДЕО

Володимиру Самчуку "віддячили" звільненням за прогули, бо він готував спортсменів у приватному спортклубі, а не в школі.



Однак, таке рішення згуртувало вихованців закладу. Вони стали на бік тренера, бо той проявив ініціативу, - пишуть



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Так, тренер займався чемпіонами в іншому місці, бо у школі спускають на цей період воду. При чому він попереджав керівництво про такий крок. Зі своїм вихованцем він тренувався у приватному клубі.



"Це було погоджено і директор сказав, що добре. Я передав йому заяву. Почав тренувати. Вихованець Максим на пару днів поїхав на чемпіонат України. Там він виборов "золото" дорослого чемпіонату, "бронзу" та "срібло". Коли приїхав ми продовжили тут (в приватному спорт клубі, - ред.) тренуватись", - розповів тренер-викладач Володимир Самчук.



Однак для керівництва спортивної школи відсутність води – не аргумент. Твердять, що тренер всеодно мав бути на робочому місці. Відбувати свої години на роботі тренер теж мусив, кажуть у школі. Трудову дисципліну порушив – то тепер шукатиме іншу роботу.



Вихованці Володимира Самчука обурені такою ситуацією.



"Наш тренер є одним з найкращих не тільки у Луцьку, а й в Україні. Завжди підтримає, змотивує, допоможе у тренувальному процесі", - каже вихованець Луцької дитячо-юнацької спортивної школи Максим Юзва.



На захист тренера стали спортсмени та їхні батьки, збираються йти до суду.



Батько плавця Олександр Ткачук розповів: "Кидав все і нехтуючи своїм часом і сім'єю готував дітей до чемпіонатів. Це тренер-"ікона" на сьогоднішній час".



Тренер подаватиме до суду, бо переконаний, що звільняти його підстав не було.





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