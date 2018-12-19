17 серпня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

17 серпня в народному календарі відзначають День Євдокії. Крім цього, 17 серпня церква вшановує пам'ять семи Ефеських отроків: Іамвліха, Максиміліана, Моан, Мартиніана, Костянтина, АнтонінаІменини сьогодні святкують: Андрій, Дарина, Денис, Іван, Ірина, Клара, Костянтин, - повідомляє Канал24.– Яка погода на Євдокію – таким і буде листопад.– Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.2. Сьогодні прийнято збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.1. На Євдокію не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.2. Сьогоднішній день несприятливий для торгівлі, тому краще перенести торгівлю на інший день.