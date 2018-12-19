17 серпня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:53
17 серпня в народному календарі відзначають День Євдокії. Крім цього, 17 серпня церква вшановує пам'ять семи Ефеських отроків: Іамвліха, Максиміліана, Моан, Мартиніана, Костянтина, Антоніна
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Дарина, Денис, Іван, Ірина, Клара, Костянтин, - повідомляє Канал24.
Народні прикмети на 17 серпня
– Яка погода на Євдокію – таким і буде листопад.
– Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.
Що можна робити 17 серпня
1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.
2. Сьогодні прийнято збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.
Що не можна робити 17 серпня
1. На Євдокію не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.
2. Сьогоднішній день несприятливий для торгівлі, тому краще перенести торгівлю на інший день.
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Іменини сьогодні святкують: Андрій, Дарина, Денис, Іван, Ірина, Клара, Костянтин, - повідомляє Канал24.
Народні прикмети на 17 серпня
– Яка погода на Євдокію – таким і буде листопад.
– Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.
Що можна робити 17 серпня
1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.
2. Сьогодні прийнято збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою.
Що не можна робити 17 серпня
1. На Євдокію не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.
2. Сьогоднішній день несприятливий для торгівлі, тому краще перенести торгівлю на інший день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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