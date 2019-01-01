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Волинські лікарі провели складну операцію на колінному суглобі. ФОТО

Волинські лікарі провели складну операцію на колінному суглобі. ФОТО
До Ковельського МТМО звернувся чоловік з болями в коліні після гри у волейбол.

Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.

В результаті діагностичної артроскопії травматологи встановили діагноз: розрив медіального меніска та відразу провели мініінвазивну операцію - часткове видалення ушкодженого елементу.

Лікарі застерігають берегти здоров'я.

Волинські лікарі провели складну операцію на колінному суглобі. ФОТО
Волинські лікарі провели складну операцію на колінному суглобі. ФОТО
Волинські лікарі провели складну операцію на колінному суглобі. ФОТО
Волинські лікарі провели складну операцію на колінному суглобі. ФОТО

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Теги: лікарі, операція, Ковель
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