Волинські лікарі провели складну операцію на колінному суглобі. ФОТО





Про це йдеться у групі



В результаті діагностичної артроскопії травматологи встановили діагноз: розрив медіального меніска та відразу провели мініінвазивну операцію - часткове видалення ушкодженого елементу.



Лікарі застерігають берегти здоров'я.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Ковельського МТМО звернувся чоловік з болями в коліні після гри у волейбол.Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.В результаті діагностичної артроскопії травматологи встановили діагноз: розрив медіального меніска та відразу провели мініінвазивну операцію - часткове видалення ушкодженого елементу.Лікарі застерігають берегти здоров'я.

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