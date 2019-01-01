Волинські лікарі провели складну операцію на колінному суглобі. ФОТО
Сьогодні, 08:44
До Ковельського МТМО звернувся чоловік з болями в коліні після гри у волейбол.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
В результаті діагностичної артроскопії травматологи встановили діагноз: розрив медіального меніска та відразу провели мініінвазивну операцію - часткове видалення ушкодженого елементу.
Лікарі застерігають берегти здоров'я.
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Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
В результаті діагностичної артроскопії травматологи встановили діагноз: розрив медіального меніска та відразу провели мініінвазивну операцію - часткове видалення ушкодженого елементу.
Лікарі застерігають берегти здоров'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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