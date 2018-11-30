вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Режим тирана»: для скандальної волинської школи обрали нового директора

«Режим тирана»: для скандальної волинської школи обрали нового директора
У селі Озеро Ківерцівського району в місцевій школі обрали нового директора.

Ним став Іван Носко, який раніше працював у відділі освіти РДА. На цю посаду також претендувала вчителька фізкультури Звірівської школи Наталія Рудько, – пише 12 канал.

Нагадаємо, влітку цього року у школі села Озеро Ківерцівського району вперше вголос заговорили про свавілля директора навчального закладу Світлани Степанюк. Випадок, коли директор змусила дев’ятикласника Романа Гембу незаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію з математики, викликав хвилю обурення та змусив заговорити тих, хто раніше боявся сказати про так звану диктатуру Світлани Степанюк.

В Озері розповідають, що раніше школа у їхньому селі була успішною, а класи – добре наповненими. Натомість зараз батьки нерідко відправляють дітей вчитися у школи інших сіл або ж до райцентру, адже успішність учнів – дуже низька, а ставлення до них часто безпідставно зневажливе. Більше того, у школі взагалі відсутні два старші класи, адже там залишилося лише по два учні, тож вони змушені навчатися індивідуально.

Коли скандал набрав розголосу, за те, що змусила учня переписувати ДПА, директор отримала догану. Утім, тепер жінка судиться, аби її скасували. Батьки ж вже півроку вимагали звільнити директорку. Зробити це може районна рада, адже саме вона є роботодавцем.

Навдовзі жінку таки звільнили.

Зазначають, що Іван Носко раніше 5 років був вчителем української мови та літератури та 6 років працював методистом у відділі освіти у Ківерцівській РДА.

Конкурс, на якому відбирали майбутнього директора, проходив у три етапи:

- Тестування;
- Білет із запропонованою ситуацією, з якої директор повинен знайти вихід;
- Представлення перспективного плану розвитку школи.

Новообраний директор Іван Носко відмовився коментувати скандал із попередньою керівницею школи.

Скандальна екс-директорка на конкурс не з’явилась, бо на цей час у неї призначили судове засідання щодо поновлення на посаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Режим тирана, Волинь, Озеро, школа, директор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати у Канаду безкоштовно
Сьогодні, 14:05
Як на Волині каратимуть за «прострочені» «євробляхи»
Сьогодні, 13:46
«Режим тирана»: для скандальної волинської школи обрали нового директора
Сьогодні, 13:32
На Львівщині 7-річний хлопчик занедужав на смертельну хворобу
Сьогодні, 13:25
Відомо, скільки людей скористалися тимчасовим пунктом пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
30 листопад, 2018, 15:58
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
14 грудень, 2018, 10:41
У Ківерцях батьки учнів прийшли в райраду вимагати звільнення скандальної директорки. ФОТО У Ківерцях батьки учнів прийшли в райраду вимагати звільнення скандальної директорки. ФОТО
30 листопад, 2018, 10:33
«Директор ставить на дітях клеймо», – вчителька скандальної школи на Волині. ВІДЕО «Директор ставить на дітях клеймо», – вчителька скандальної школи на Волині. ВІДЕО
05 листопад, 2018, 20:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юний лучанин – учасник міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики
Сьогодні, 14:32
 0
Преображення Господнє: як лучани в соборі святили яблука та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:25
 0
Одружився власник луцького секс-шопу «Казанова». ФОТО
Сьогодні, 14:16
 0
На Запоріжжі помер 93-річний ветеран УПА – уродженець Волині
Сьогодні, 14:07
 0
На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати у Канаду безкоштовно
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿