«Режим тирана»: для скандальної волинської школи обрали нового директора





Ним став Іван Носко, який раніше працював у відділі освіти РДА. На цю посаду також претендувала вчителька фізкультури Звірівської школи Наталія Рудько, – пише



Нагадаємо, влітку цього року у школі села Озеро Ківерцівського району вперше вголос заговорили про свавілля директора навчального закладу Світлани Степанюк. Випадок, коли директор змусила дев’ятикласника Романа Гембу незаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію з математики, викликав хвилю обурення та змусив заговорити тих, хто раніше боявся сказати про так звану диктатуру Світлани Степанюк.



В Озері розповідають, що раніше школа у їхньому селі була успішною, а класи – добре наповненими. Натомість зараз батьки нерідко відправляють дітей вчитися у школи інших сіл або ж до райцентру, адже успішність учнів – дуже низька, а ставлення до них часто безпідставно зневажливе. Більше того, у школі взагалі відсутні два старші класи, адже там залишилося лише по два учні, тож вони змушені навчатися індивідуально.



Коли скандал набрав розголосу, за те, що змусила учня переписувати ДПА, директор отримала догану. Утім, тепер жінка судиться, аби її скасували. Батьки ж вже півроку вимагали звільнити директорку. Зробити це може районна рада, адже саме вона є роботодавцем.



Навдовзі жінку таки звільнили.



Зазначають, що Іван Носко раніше 5 років був вчителем української мови та літератури та 6 років працював методистом у відділі освіти у Ківерцівській РДА.



Конкурс, на якому відбирали майбутнього директора, проходив у три етапи:



- Тестування;

- Білет із запропонованою ситуацією, з якої директор повинен знайти вихід;

- Представлення перспективного плану розвитку школи.



Новообраний директор Іван Носко відмовився коментувати скандал із попередньою керівницею школи.



Скандальна екс-директорка на конкурс не з’явилась, бо на цей час у неї призначили судове засідання щодо поновлення на посаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Озеро Ківерцівського району в місцевій школі обрали нового директора.Ним став, який раніше працював у відділі освіти РДА. На цю посаду також претендувала вчителька фізкультури Звірівської школи, – пише 12 канал Нагадаємо, влітку цього року у школі села Озеро Ківерцівського району. Випадок, коли директор змусила дев’ятикласниканезаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію з математики, викликав хвилю обурення та змусив заговорити тих, хто раніше боявся сказати про так звану диктатуру Світлани Степанюк.В Озері розповідають, що раніше школа у їхньому селі була успішною, а класи – добре наповненими. Натомість зараз батьки нерідко відправляють дітей вчитися у школи інших сіл або ж до райцентру, адже успішність учнів – дуже низька, а ставлення до них часто безпідставно зневажливе. Більше того, у школі взагалі відсутні два старші класи, адже там залишилося лише по два учні, тож вони змушені навчатися індивідуально.Коли скандал набрав розголосу, за те, що змусила учня переписувати ДПА, директор отримала догану. Утім,. Батьки ж вже півроку вимагали звільнити директорку. Зробити це може районна рада, адже саме вона є роботодавцем.НавдовзіЗазначають, що Іван Носко раніше 5 років був вчителем української мови та літератури та 6 років працював методистом у відділі освіти у Ківерцівській РДА.Конкурс, на якому відбирали майбутнього директора, проходив у три етапи:- Тестування;- Білет із запропонованою ситуацією, з якої директор повинен знайти вихід;- Представлення перспективного плану розвитку школи.Новообраний директор Іван Носко відмовився коментувати скандал із попередньою керівницею школи.Скандальна екс-директорка на конкурс не з’явилась, бо на цей час у неї призначили судове засідання щодо поновлення на посаді.

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