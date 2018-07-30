В одному з волинських районів встановили потужну сонячну електростанцію. ФОТО





Про це повідомила



Зазначають, проект реалізували за сприяння благодійної організації Фонд "Здоров'я для всіх"(голова правління депутат ВРУ 4-6 скликань, волинянин Сергій Шевчук).



Керівники району та РТМО подякували Сергію Володимировичу за сприяння. Адже, сонячні панелі дадуть можливість зекономити видатки медичної установи на електроенергію на 300 тисяч гривень





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках проекту "Сонячні лікарні" в КП "Ківерцівського районного територіального медичного об'єднання Ківерцівської районної ради" встановили потужну сонячну електростанцію.Про це повідомила Ківерцівська райдержадміністрація у Facebook.Зазначають, проект реалізували за сприяння благодійної організації Фонд "Здоров'я для всіх"(голова правління депутат ВРУ 4-6 скликань, волинянин).Керівники району та РТМО подякували Сергію Володимировичу за сприяння. Адже, сонячні панелі дадуть можливість зекономити видатки медичної установи на електроенергію на 300 тисяч гривень

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