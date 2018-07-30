В одному з волинських районів встановили потужну сонячну електростанцію. ФОТО
Сьогодні, 15:29
В рамках проекту "Сонячні лікарні" в КП "Ківерцівського районного територіального медичного об'єднання Ківерцівської районної ради" встановили потужну сонячну електростанцію.
Про це повідомила Ківерцівська райдержадміністрація у Facebook.
Зазначають, проект реалізували за сприяння благодійної організації Фонд "Здоров'я для всіх"(голова правління депутат ВРУ 4-6 скликань, волинянин Сергій Шевчук).
Керівники району та РТМО подякували Сергію Володимировичу за сприяння. Адже, сонячні панелі дадуть можливість зекономити видатки медичної установи на електроенергію на 300 тисяч гривень
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Про це повідомила Ківерцівська райдержадміністрація у Facebook.
Зазначають, проект реалізували за сприяння благодійної організації Фонд "Здоров'я для всіх"(голова правління депутат ВРУ 4-6 скликань, волинянин Сергій Шевчук).
Керівники району та РТМО подякували Сергію Володимировичу за сприяння. Адже, сонячні панелі дадуть можливість зекономити видатки медичної установи на електроенергію на 300 тисяч гривень
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