Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО
Сьогодні, 21:17
Підозрюваному у вбивстві батька 36-річному волинянину правоохоронці обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Про це інформує прес-служба поліції Волинської області.
Трагедія трапилася у середу, 14 серпня, в одному із сіл Іваничівського району. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба поліції Волинської області.
Трагедія трапилася у середу, 14 серпня, в одному із сіл Іваничівського району. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі втопився молодий чоловік з Волині
Сьогодні, 21:58
Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО
Сьогодні, 21:17
У волинянина поцупили три велосипеди
Сьогодні, 20:33