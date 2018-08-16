Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО





Про це інформує



Трагедія трапилася у середу, 14 серпня, в одному із сіл Іваничівського району. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм



Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підозрюваному у вбивстві батька 36-річному волинянину правоохоронці обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Про це інформує прес-служба поліції Волинської області.Трагедія трапилася у середу, 14 серпня, в одному із сіл Іваничівського району. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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