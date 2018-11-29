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Луцький забудовник просить відтермінувати сплату пайової участі через «складне фінансове становище»

Луцький забудовник просить відтермінувати сплату пайової участі через «складне фінансове становище»
У Луцьку ТОВ «Кристал Житло Інвест», що будує багатоповерхівки на Рівненській, просить відтермінувати сплату пайової участі до бюджету міста.

Про це йшлося у вівторок, 20 серпня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан розповів, що до міської ради надійшла заява від ТОВ «Кристал Житло Інвест», що зводить будинки на Рівненській біля автозаводу. Забудовник просить внести зміни до договору про пайову участь. Зокрема, відтермінувати сплату до 31 грудня цього року через складне фінансове становище.

«Це неправильно. П’ятий будинок здають, а пайову участь заплатити не можуть», – обурився Андрій Козюра.

Натомість Леонід Карабан каже, що фірма сплатила пайову участь із чотирьох будинків – 8,5 мільйона гривень із 15 передбачених. П’ятий будинок здадуть в експлуатацію у грудні. У підсумку, члени комісії не підтримали проект рішення.

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Теги: Луцьк, пайова участь, забудовник
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