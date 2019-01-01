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Аварія під Луцьком: зіткнулися позашляховик і бус

Аварія під Луцьком: зіткнулися позашляховик і бус
У селі Гірка Полонка Луцького району зіткнулися позашляховик Hyundai H-1 і мікроавтобус Volkswagen Crafter.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13 години 23 серпня.

Зі слів очевидців, один з водіїв не надав іншому перевагу в русі, внаслідок чого сталося зіткнення. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Деталі аварії з’ясовуються.


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Теги: аварія, Гірка Полонка
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