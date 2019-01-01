Аварія під Луцьком: зіткнулися позашляховик і бус





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13 години 23 серпня.



Зі слів очевидців, один з водіїв не надав іншому перевагу в русі, внаслідок чого сталося зіткнення. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.



Деталі аварії з’ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гірка Полонка Луцького району зіткнулися позашляховик Hyundai H-1 і мікроавтобус Volkswagen Crafter.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13 години 23 серпня.Зі слів очевидців, один з водіїв не надав іншому перевагу в русі, внаслідок чого сталося зіткнення. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.Деталі аварії з’ясовуються.

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