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Залишили ключі в салоні: на Волині вкрали автомобіль

Залишили ключі в салоні: на Волині вкрали автомобіль
У Любомлі в ніч із 25-го на 26-те серпня невідомі викрали із гаража автомобіль.

Як повідомили у Любомльському відділі поліції, зловмисники, ймовірно, зайшли на приватну територію через задній двір - інформують Волинські новини.

Автомобіль марки «Toyota Camry», 2018 року випуску був не замкнений, ключі до транспортного засобу знаходилися у салоні.

Наразі тривають слідчі дії, детальніше повідомлять згодом.

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Теги: автомобіль, крадіжка, ключі, гараж, поліція
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