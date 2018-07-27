Залишили ключі в салоні: на Волині вкрали автомобіль





Як повідомили у Любомльському відділі поліції, зловмисники, ймовірно, зайшли на приватну територію через задній двір - інформують



Автомобіль марки «Toyota Camry», 2018 року випуску був не замкнений, ключі до транспортного засобу знаходилися у салоні.



Наразі тривають слідчі дії, детальніше повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі в ніч із 25-го на 26-те серпня невідомі викрали із гаража автомобіль.Як повідомили у Любомльському відділі поліції, зловмисники, ймовірно, зайшли на приватну територію через задній двір - інформують Волинські новини Автомобіль марки «Toyota Camry», 2018 року випуску був не замкнений, ключі до транспортного засобу знаходилися у салоні.Наразі тривають слідчі дії, детальніше повідомлять згодом.

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