Залишили ключі в салоні: на Волині вкрали автомобіль
Сьогодні, 00:21
У Любомлі в ніч із 25-го на 26-те серпня невідомі викрали із гаража автомобіль.
Як повідомили у Любомльському відділі поліції, зловмисники, ймовірно, зайшли на приватну територію через задній двір - інформують Волинські новини.
Автомобіль марки «Toyota Camry», 2018 року випуску був не замкнений, ключі до транспортного засобу знаходилися у салоні.
Наразі тривають слідчі дії, детальніше повідомлять згодом.
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Як повідомили у Любомльському відділі поліції, зловмисники, ймовірно, зайшли на приватну територію через задній двір - інформують Волинські новини.
Автомобіль марки «Toyota Camry», 2018 року випуску був не замкнений, ключі до транспортного засобу знаходилися у салоні.
Наразі тривають слідчі дії, детальніше повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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