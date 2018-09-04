Де у Луцьку не буде світла у середу, 28 серпня
Сьогодні, 19:00
У середу, 28 серпня, буде тимчасово припинене електропостачання за деякими адресами.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде:
12:00-17:00 - вул. Бенделіані, 1-7; вул. Боженка, 1-20; бульвар Дружби Народів, 1.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде:
12:00-17:00 - вул. Бенделіані, 1-7; вул. Боженка, 1-20; бульвар Дружби Народів, 1.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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