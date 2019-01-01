Луцьким комунальникам передали будиночки для відпочинку в Шацьку





Як стало відомо під час сесії міської ради 28 серпня, за Луцьким спеціальним комунальним автотранспортним підприємством «Луцькспецкомунтранс» вирішили закріпити майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Луцька та перебуває на балансі цього комунального підприємства. Про це пише



До переліку майна увійшли: адмінприміщення з ремонтною зоною, диспетчерська, приміщення ремонтної зони (7 боксів), складське приміщення, цегляна будівля (майстерня) та приміщення АЗС на вулиці Дубнівській, 64, станція перевантаження твердих побутових відходів із сміттєсортувальною лінією на вулиці Трункіна, 7 балансовою вартістю 7,677 мільйона гривень, а також два будиночки відпочинку та вбиральня у селищі Шацьк на вулиці Береговій, 24 балансовою вартістю 12,82, 6,942 та 12,173 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Низку об’єктів нерухомості, серед яких будиночки відпочинку в Шацьку, закріпили за ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».Як стало відомо під час сесії міської ради 28 серпня, за Луцьким спеціальним комунальним автотранспортним підприємством «Луцькспецкомунтранс» вирішили закріпити майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Луцька та перебуває на балансі цього комунального підприємства. Про це пише ІА "Волинські новини" До переліку майна увійшли: адмінприміщення з ремонтною зоною, диспетчерська, приміщення ремонтної зони (7 боксів), складське приміщення, цегляна будівля (майстерня) та приміщення АЗС на вулиці Дубнівській, 64, станція перевантаження твердих побутових відходів із сміттєсортувальною лінією на вулиці Трункіна, 7 балансовою вартістю 7,677 мільйона гривень, а також два будиночки відпочинку та вбиральня у селищі Шацьк на вулиці Береговій, 24 балансовою вартістю 12,82, 6,942 та 12,173 тисячі гривень.

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