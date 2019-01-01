Відомо, хто став новим прем'єр-міністром України

Володимира Зеленського парламент погодив на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука (досі - заступника глави Офісу Президента з питань економічного розвитку та продовження реформ).



Гончарука Олексія Валерійовича обрали керівником уряду більшістю голосів народних депутатів, - пише



За нього проголосували 290 депутатів. Здебільшого мовиться про фракції "Слуга народу", "Голос" та "Батьківщина".



Повний новий склад Кабінету Міністрів сформують найближчими днями. Кандидатуру ж Гончарука вніс до ВР президент Зеленський.



Що відомо про Олексія Гончарука: коротка біографія



Освіта



Це український юрист, адвокат, магістр права, доктор філософії у галузі права. У 2001 – 2006 роках навчався в Інституті права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, зараз є доцентом кафедри фінансового та банківського права у цьому ж закладі. Також закінчив Академію державного управління при Президентові України.



Політика



До політики долучився у 2014 році – намагався (неуспішно) потрапити у парламент за списками партії "Сила людей". Працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.



У 2015 – 2019 роках був головою незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання". Це незалежна структура, яку фінансує Європейський Союз. Центр займається питаннями покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України.



Співпраця із Зеленським



Після виборів Президента України 28 травня став частиною команди Володимира Зеленського. З 21 червня 2019 – член Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики (це дорадчі органи при президентові).

















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