У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють рух на вулиці Карбишева
Сьогодні, 09:33
У Луцьку 2 вересня тимчасово перекриють рух на вулиці Карбишева у зв'язку з проведення урочистої посвяти у студенти.
Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт опублікованому на сайті Луцькради.
Так, рух транспорту обмежать 2 вересня з 10:40 до 12:00 за зверненням приватного вищого навчального закладу "Академія рекреаційних технологій і права".
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Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт опублікованому на сайті Луцькради.
Так, рух транспорту обмежать 2 вересня з 10:40 до 12:00 за зверненням приватного вищого навчального закладу "Академія рекреаційних технологій і права".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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