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У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють рух на вулиці Карбишева

У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють рух на вулиці Карбишева
У Луцьку 2 вересня тимчасово перекриють рух на вулиці Карбишева у зв'язку з проведення урочистої посвяти у студенти.

Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт опублікованому на сайті Луцькради.

Так, рух транспорту обмежать 2 вересня з 10:40 до 12:00 за зверненням приватного вищого навчального закладу "Академія рекреаційних технологій і права".

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Теги: рух, транспорт, Луцьк
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