У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють рух на вулиці Карбишева





Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт опублікованому на сайті Луцькради.



Так, рух транспорту обмежать 2 вересня з 10:40 до 12:00 за зверненням приватного вищого навчального закладу "Академія рекреаційних технологій і права".

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