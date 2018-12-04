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Луцьк – у ТОПі переліку волинських міст, де найчастіше хворіють на кір

Луцьк – у ТОПі переліку волинських міст, де найчастіше хворіють на кір
За останній місяць на Волині зареєстрували 35 випадків хвороби кору, з них – половина дітей. Найбільше людей захворіло у місті Луцьку, Рожищенському та Ковельському районах.

Про це повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».

Загалом, з початку року, занедужало 2168 волинян. Тимчасове зниження захворюваності на кір влітку відбувається завжди, проте медики переконують, що кір не відступає.

За поточний рік в Україні зафіксували дев’ятнадцять летальних випадків. Нагадують, що особливої актуальності необхідність щеплення набуває з початком навчального року, коли формуються нові колективи, збільшується тривалість перебування в приміщеннях значної кількості людей і підвищується ризик поширення інфекції.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні від кору померла дитина з протипоказаннями до щеплення.

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Теги: кір, Луцьк, Волинь, хвороба, щеплення
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