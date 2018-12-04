Луцьк – у ТОПі переліку волинських міст, де найчастіше хворіють на кір
Сьогодні, 20:14
За останній місяць на Волині зареєстрували 35 випадків хвороби кору, з них – половина дітей. Найбільше людей захворіло у місті Луцьку, Рожищенському та Ковельському районах.
Про це повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».
Загалом, з початку року, занедужало 2168 волинян. Тимчасове зниження захворюваності на кір влітку відбувається завжди, проте медики переконують, що кір не відступає.
За поточний рік в Україні зафіксували дев’ятнадцять летальних випадків. Нагадують, що особливої актуальності необхідність щеплення набуває з початком навчального року, коли формуються нові колективи, збільшується тривалість перебування в приміщеннях значної кількості людей і підвищується ризик поширення інфекції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні від кору померла дитина з протипоказаннями до щеплення.
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Про це повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».
Загалом, з початку року, занедужало 2168 волинян. Тимчасове зниження захворюваності на кір влітку відбувається завжди, проте медики переконують, що кір не відступає.
За поточний рік в Україні зафіксували дев’ятнадцять летальних випадків. Нагадують, що особливої актуальності необхідність щеплення набуває з початком навчального року, коли формуються нові колективи, збільшується тривалість перебування в приміщеннях значної кількості людей і підвищується ризик поширення інфекції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні від кору померла дитина з протипоказаннями до щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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