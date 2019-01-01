Квести, майстер-класи: у школі поблизу Луцька креативно відсвяткували перший дзвоник. ФОТО





Про це йдеться на



Звичайно, була й урочиста лінійка – з привітаннями, церемонією нагородження та подарунками. Традиційно одинадцятикласники вивели першокласників до шкільної родини та завели до школи. Гість свята, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанна Калениківна Скороход, вручила педагогам відзнаки обласного управління освіти, науки та молоді.



Зауважують, відмінники навчання, переможці та призери Всеукраїнських предметних олімпіад різних рівнів отримали від депутата Підгайцівської сільської ради, керівника СГТоВ «Лище» Святослава Карбовського премії. Святослав Євгенович подарував школі спортивні м’ячі. З початком навчання привітали директор «одинадцятирічки» Тетяна Миколаївна Науменко та виконувач обов'язків старости сіл Лище Воротнів Віталій Шкорупський.



Потім діти пішли на перший урок, але не в класи за парти. Першокласникам вчителі влаштували екскурсію закладом із квестом «Мій перший день». Учні 2-11-х класів мали свої локації під відкритим небом. Тут усі охочі під час майстер-класів виготовляли «Антистрес для мами», «Мішечок добрих справ», «Квітку людських цінностей», фенічки-обереги, вчилися плести коси. Семикласники в ігровій формі створювали літературну карту України. Восьмикласники презентували традиційні страви української кухні. Майбутні випускники пригощали смачним фірмовим кулешем та узваром. В арт-кафе, де гостей приймали психологи, можна було не лише посмакувати запашною кавою, але й помалювати.



Святкування завершилося веселим флешмобом «З Україною в серці».













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч навчальним закладам надали право не лише обирати день проведення свята першого дзвоника, а й формат урочистості. В Лищенській школі це дійство вперше провели нестандартно, у вигляді святкової фестини.Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ. Звичайно, була й урочиста лінійка – з привітаннями, церемонією нагородження та подарунками. Традиційно одинадцятикласники вивели першокласників до шкільної родини та завели до школи. Гість свята, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради, вручила педагогам відзнаки обласного управління освіти, науки та молоді.Зауважують, відмінники навчання, переможці та призери Всеукраїнських предметних олімпіад різних рівнів отримали від депутата Підгайцівської сільської ради, керівника СГТоВ «Лище»премії. Святослав Євгенович подарував школі спортивні м’ячі. З початком навчання привітали директор «одинадцятирічки»та виконувач обов'язків старости сіл ЛищеПотім діти пішли на перший урок, але не в класи за парти. Першокласникам вчителі влаштували екскурсію закладом із квестом «Мій перший день». Учні 2-11-х класів мали свої локації під відкритим небом. Тут усі охочі під час майстер-класів виготовляли «Антистрес для мами», «Мішечок добрих справ», «Квітку людських цінностей», фенічки-обереги, вчилися плести коси. Семикласники в ігровій формі створювали літературну карту України. Восьмикласники презентували традиційні страви української кухні. Майбутні випускники пригощали смачним фірмовим кулешем та узваром. В арт-кафе, де гостей приймали психологи, можна було не лише посмакувати запашною кавою, але й помалювати.Святкування завершилося веселим флешмобом «З Україною в серці».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію