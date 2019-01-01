У місті на Волині резервуари з отруйними відходами «тріщать по швах». ФОТО





Ці резервуари були очисними спорудами колишнього крохмальному заводу, який знаходився на протилежному березі річки Турія. Під час будівництва десять гігантських бетонних чанів-відстійників так засипали землею, що з під неї виднілися лише верхівки високих багатометрових конструкцій, - повідомляє



На початку 90-х років минулого століття закрився крохмальний завод, очисні споруди перестали функціонувати, а землю навколо них почали швидко розкрадати.



Під час ліквідації наслідків діяльності Ковельської філії державного підприємства «Укрветсанзавод» влада вирішила захоронити тут відходи тваринного походження.



Будували під’їзну дорогу та робили благоустрій території розміщення резервуарів для ізоляції відходів працівники ПрАТ «Ковельське ШБУ-63». На це передбачили 1,4 мільйона гривень з держбюджету та 66 тисяч гривень з бюджету міста.



Зауважують, капітальний ремонт залізобетонних резервуарів виконувало дочірнє підприємство «Новобуд» із села Самари Ратнівського району Волинської області. На це було передбачено 1,5 мільйона гривень (1,3 мільйона з обласного бюджету, 159 з держбюджету, 78 тисяч з бюджету міста). Для цього резервуари очистили, обладнали ізоляційним матеріалом та поштукатурили.



«Ці споруди знаходились більш як 20 років в лежачому стані, тяжко було дивитися і виконувати, але дякувати Богу, процес пішов», – розповідав журналістам директор ДП «Новобуд» Василь Штик.



Втім, 13 листопада 2017 року під час оперативної наради в ОДА начальник ГУ Держспоживслужби в області Богдан Лозинський повідомив, що підготувати резервуари мали до 30 жовтня, проте Ковельська міська рада не виконала свої ж прийняті рішення. Відтак, 7 листопада ковельському меру Олегу Кіндеру надіслали лист з проханням повідомити про терміни виконання робіт, однак станом на 13 листопада жодної інформації не отримали.



До речі, відремонтувати резервуари для відходів, а саме зробити ізоляцію днища резервуарів планували ще до 10 жовтня, а основні магістралі наповнити водою для жителів мікрорайону Ковеля 2 — до грудня місяця 2017 року.



За словами журналістів видання, з горем пополам ізоляцію зробили, металевими конструкціями накрили всі резервуари з відходами.



Окутані їдким смородом резервуари з отруйними відходами уже тріщать по швах. І ці залізобетонні конструкції після капітального ремонту, який проведено всього два роки тому, потекли не сьогодні. Можливо на кричущий факт, нарешті, звернуть увагу працівники екологічної служби та місцева влада і почнуть хоч щось робити, щоб не допустити нового лиха на околиці Ковеля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потекли залізобетонні конструкції, в яких півтора року тому ізолювали відходи тваринного походження з Ковельського ветсанзаводу.Ці резервуари були очисними спорудами колишнього крохмальному заводу, який знаходився на протилежному березі річки Турія. Під час будівництва десять гігантських бетонних чанів-відстійників так засипали землею, що з під неї виднілися лише верхівки високих багатометрових конструкцій, - повідомляє Район. Ковель. На початку 90-х років минулого століття закрився крохмальний завод, очисні споруди перестали функціонувати, а землю навколо них почали швидко розкрадати.Під час ліквідації наслідків діяльності Ковельської філії державного підприємства «Укрветсанзавод» влада вирішила захоронити тут відходи тваринного походження.Будували під’їзну дорогу та робили благоустрій території розміщення резервуарів для ізоляції відходів працівники ПрАТ «Ковельське ШБУ-63». На це передбачили 1,4 мільйона гривень з держбюджету та 66 тисяч гривень з бюджету міста.Зауважують, капітальний ремонт залізобетонних резервуарів виконувало дочірнє підприємство «Новобуд» із села Самари Ратнівського району Волинської області. На це було передбачено 1,5 мільйона гривень (1,3 мільйона з обласного бюджету, 159 з держбюджету, 78 тисяч з бюджету міста). Для цього резервуари очистили, обладнали ізоляційним матеріалом та поштукатурили.«Ці споруди знаходились більш як 20 років в лежачому стані, тяжко було дивитися і виконувати, але дякувати Богу, процес пішов», – розповідав журналістам директор ДП «Новобуд»Втім, 13 листопада 2017 року під час оперативної наради в ОДА начальник ГУ Держспоживслужби в областіповідомив, що підготувати резервуари мали до 30 жовтня, проте Ковельська міська рада не виконала свої ж прийняті рішення. Відтак, 7 листопада ковельському мерунадіслали лист з проханням повідомити про терміни виконання робіт, однак станом на 13 листопада жодної інформації не отримали.До речі, відремонтувати резервуари для відходів, а саме зробити ізоляцію днища резервуарів планували ще до 10 жовтня, а основні магістралі наповнити водою для жителів мікрорайону Ковеля 2 — до грудня місяця 2017 року.За словами журналістів видання, з горем пополам ізоляцію зробили, металевими конструкціями накрили всі резервуари з відходами.Окутані їдким смородом резервуари з отруйними відходами уже тріщать по швах. І ці залізобетонні конструкції після капітального ремонту, який проведено всього два роки тому, потекли не сьогодні. Можливо на кричущий факт, нарешті, звернуть увагу працівники екологічної служби та місцева влада і почнуть хоч щось робити, щоб не допустити нового лиха на околиці Ковеля.

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