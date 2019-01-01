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Волинські поліцейські видворили з України білоруса-злочинця

Волинські поліцейські видворили з України білоруса-злочинця
Волинські правоохоронці у пункті пропуску «Доманове» видворили з України громадянина Республіки Білорусь, щойно звільненого з місць позбавлення волі.

Іноземець відбував покарання за скоєння низки майнових злочинів у великих розмірах, - пише ГУНП у Волинській області.

У зв’язку з тим, що іноземець може після звільнення вчиняти злочини, прийняли рішення про його примусове видворення із забороною подальшого в’їзду на територію України протягом трьох років.



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Теги: іноземець
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