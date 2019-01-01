Волинські поліцейські видворили з України білоруса-злочинця





Іноземець відбував покарання за скоєння низки майнових злочинів у великих розмірах, - пише ГУНП у Волинській області.



У зв’язку з тим, що іноземець може після звільнення вчиняти злочини, прийняли рішення про його примусове видворення із забороною подальшого в’їзду на територію України протягом трьох років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці у пункті пропуску «Доманове» видворили з України громадянина Республіки Білорусь, щойно звільненого з місць позбавлення волі.Іноземець відбував покарання за скоєння низки майнових злочинів у великих розмірах, - пише ГУНП у Волинській області.У зв’язку з тим, що іноземець може після звільнення вчиняти злочини, прийняли рішення про його примусове видворення із забороною подальшого в’їзду на територію України протягом трьох років.

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