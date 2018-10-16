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Волинянин після сварки з коханою потрощив двері аптеки та магазину. ФОТО

Волинянин після сварки з коханою потрощив двері аптеки та магазину. ФОТО
Вночі 6-го вересня на 15-му мікрорайоні в Нововолинську розбили скло вхідних дверей аптеки.

Як розповіли БУГу, розтрощив скло чоловік після сварки з дівчиною.

Молодик також пошкодив двері продуктового магазину, що знаходиться по сусідству.

Сума завданих збитків встановлюється.

Волинянин після сварки з коханою потрощив двері аптеки та магазину. ФОТО
Волинянин після сварки з коханою потрощив двері аптеки та магазину. ФОТО
Волинянин після сварки з коханою потрощив двері аптеки та магазину. ФОТО
Волинянин після сварки з коханою потрощив двері аптеки та магазину. ФОТО

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Теги: аптека, магазин, двері, скло, Нововолинськ, сварка
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