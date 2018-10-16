Волинянин після сварки з коханою потрощив двері аптеки та магазину. ФОТО
06 вересень, 23:35
Вночі 6-го вересня на 15-му мікрорайоні в Нововолинську розбили скло вхідних дверей аптеки.
Як розповіли БУГу, розтрощив скло чоловік після сварки з дівчиною.
Молодик також пошкодив двері продуктового магазину, що знаходиться по сусідству.
Сума завданих збитків встановлюється.
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Як розповіли БУГу, розтрощив скло чоловік після сварки з дівчиною.
Молодик також пошкодив двері продуктового магазину, що знаходиться по сусідству.
Сума завданих збитків встановлюється.
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