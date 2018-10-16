Волинянин після сварки з коханою потрощив двері аптеки та магазину. ФОТО





Як розповіли



Молодик також пошкодив двері продуктового магазину, що знаходиться по сусідству.



Сума завданих збитків встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 6-го вересня на 15-му мікрорайоні в Нововолинську розбили скло вхідних дверей аптеки.Як розповіли БУГу , розтрощив скло чоловік після сварки з дівчиною.Молодик також пошкодив двері продуктового магазину, що знаходиться по сусідству.Сума завданих збитків встановлюється.

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