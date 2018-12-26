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Подробиці аварії на трасі «Луцьк-Рівне». ФОТО

Подробиці аварії на трасі «Луцьк-Рівне». ФОТО
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» 9 вересня неподалік селища Клевань сталася ДТП за участю автомобіля та мотоцикла.

Поліцейські встановили, що 21-річний рівнянин, водій автомобіля Opel Vectra, допустив зіткнення із мотоциклом Jawa під керуванням жителя Зорі, який рухався у попутному напрямку. Від удару легковик з’їхав у кювет, а мотоцикліста та його пасажирку доставили до лікарні, - пише ГУНП у Рівненській області.

У 22-річного чоловіка попередньо діагностували забої різних частин тіла, а у 18-річної дівчини, жительки селища Клевань — закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану голови. Водій автомобіля не постраждав.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудового розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Водії за результатами освідування були тверезі.

Подробиці аварії на трасі «Луцьк-Рівне». ФОТО
Подробиці аварії на трасі «Луцьк-Рівне». ФОТО
Подробиці аварії на трасі «Луцьк-Рівне». ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Рівне
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