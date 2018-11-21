Рада ухвалила законопроект про імпічмент президента





За відповідне рішення проголосували 337 народних обранців. Згодом депутати ухвалили це рішення в цілому 245 голосами, - пише



Зазначається, що парламент може розпочати процедуру у разі вчинення президентом державної зради або іншого злочину. Підставою для ініціювання є письмове подання, яке підписане більшістю депутатів від конституційного складу (мінімум 226). У разі підтримки цього Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію.



До складу цієї ТСК входять нардепи, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Також у законопроєкті міститься низка вимог до спеціального прокурора та слідчих, які будуть призначені у відповідній ТСК. Саме комісія має право розслідувати можливе вчинення злочину президентом та готує відповідні висновки.



Свої висновки комісія надає на розгляд голові парламенту, а він вже зачитує їх на засіданні Ради. Після цього депутати можуть ухвалити рішення про заслуховання висновків, позиції президента та свідків у разі потреби.



Наприкінці усіх процедур Рада ухвалює постанову про звинувачення президента України. Її ухвалюють таємним голосуванням шляхом подавання бюлетенів. У разі ухвалення цієї постанови її передають на розгляд Конституційному суду та Верховному суду.



Після схвального висновку суддів про конституційність проведеної процедури та наявних доказів злочину Рада починає розглядати постанову про усунення президента з посади в порядку імпічменту. Вона також ухвалюється таємним голосуванням шляхом подавання бюлетенів і за неї мають проголосувати щонайменше три чверті депутатів від конституційного складу (мінімум 338).



У законопроєкті також міститься і норма, що дозволяє президенту, проти якого розпочата процедура імпічменту, подати у відставку за власним бажанням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада під час засідання 10 вересня проголосувала за президентський законопроект щодо процедури імпічменту.За відповідне рішення проголосували 337 народних обранців. Згодом депутати ухвалили це рішення в цілому 245 голосами, - пише ТСН Зазначається, що парламент може розпочати процедуру у разі вчинення президентом державної зради або іншого злочину. Підставою для ініціювання є письмове подання, яке підписане більшістю депутатів від конституційного складу (мінімум 226). У разі підтримки цього Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію.До складу цієї ТСК входять нардепи, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Також у законопроєкті міститься низка вимог до спеціального прокурора та слідчих, які будуть призначені у відповідній ТСК. Саме комісія має право розслідувати можливе вчинення злочину президентом та готує відповідні висновки.Свої висновки комісія надає на розгляд голові парламенту, а він вже зачитує їх на засіданні Ради. Після цього депутати можуть ухвалити рішення про заслуховання висновків, позиції президента та свідків у разі потреби.Наприкінці усіх процедур Рада ухвалює постанову про звинувачення президента України. Її ухвалюють таємним голосуванням шляхом подавання бюлетенів. У разі ухвалення цієї постанови її передають на розгляд Конституційному суду та Верховному суду.Після схвального висновку суддів про конституційність проведеної процедури та наявних доказів злочину Рада починає розглядати постанову про усунення президента з посади в порядку імпічменту. Вона також ухвалюється таємним голосуванням шляхом подавання бюлетенів і за неї мають проголосувати щонайменше три чверті депутатів від конституційного складу (мінімум 338).У законопроєкті також міститься і норма, що дозволяє президенту, проти якого розпочата процедура імпічменту, подати у відставку за власним бажанням.

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