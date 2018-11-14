Ковельчани відмовилися від реконструкції центрального парку міста





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На запитання журналіста: «Чому в центральному парку ви хочете знести будівлю історичного музею?» молода авторка проекту Марта Добровольська відповіла, що треба кошти на її ремонт, мовляв реконструкція буде коштувати більше, ніж нове будівництво.



Крім знесення історичного музею, який хочуть перенести в значно менший будинок колишнього РАЦСу, за задумом архітекторки, потрібно демонтувати теперішній фонтан, натомість збудувати новий – пішохідний, а ще – перенести пам’ятник Лесі Українки, встановивши його за кілька десятків метрів – перед входом у парк. Це потрібно, з її слів, для формування центральної площі.



Депутат Ковельської міської ради, член бюджетної депутатської комісії Ігор Пініс поцікавився загальною вартістю реконструкції парку. Але ні авторка, ані головна архітекторка міста Людмила Мурай не відповіли на це питання. Людмила Любомирівна лише сказала, що це – великий дороговартісний проект.



«Ну мають бути хоча би орієнтовні цифри. Ми не можемо туалети в школах за 100 тисяч гривень відремонтувати, бо немає грошей. А ось 30 мільйонів на вулицю Відродження ми маємо. Що це за такий підхід?!» – обурювався він.



«Це якийсь маразматик придумав таку ідею?» – висловила думку одна з пенсіонерок.



Присутні в залі мешканці міста зашуміли, хтось вигукнув до представників влади: «На те, що треба, у вас грошей немає, а на те, що не треба, ви їх знаходите».



Відносно зелених насаджень в парку, про долю яких цікавився громадський активіст Олександр Кашик, то Людмила Мурай пояснила, що будуть зноситись лише хворі дерева і досаджуватися нові, а фонтан, який підлягає ремонту, варто демонтувати. Стало відомо, що частина території парку (вздовж вулиці Олени Пчілки – навпроти МТМО) уже давно є приватною власністю підприємця, колишнього депутата Ковельської міської ради Валерія Кантерука.



За словами депутатки міської ради Галини Стасюк, подібна масштабна реконструкція парку не на часі, переносити пам’ятник Лесі Українки недоцільно, а демонтаж єдиного у Ковелі фонтану, який є окрасою міста, можна вважати злочином проти громади. Вона запропонувала виділити кошти на ремонт фонтану та історичного музею, а будівлю колишнього РАЦСу передати для потреб дитячої художньої школи.



Голова Ковельського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів Василь Крецул ставив риторичні питання: «Чи потрібна на сьогоднішній день така реконструкція? Чи немає інших нагальних питань життєдіяльності міста?» На його думку, варто зробити невелику реконструкцію парку, і якщо влада все ж почне реалізацію цього дуже дороговартісного проекту, то це «просто антигуманно буде проти нас, ковельчан».



Колишній депутат міської ради кількох скликань, краєзнавець Сергій Товкач повідомив, що з приводу будівлі історичного музею він звернувся до місцевої влади та управління культури Волинської обласної державної адміністрації з проханням зареєструвати цю будівлю в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України, як пам’ятку місцевого значення, та прилеглу до неї частину колишньої вулиці Жеромського, як об’єкти культурної спадщини.



Він запропонував відхилити проект реконструкції парку, забезпечити комплекс заходів щодо реставрації, музеєфікації та ремонту об’єктів культурної спадщини шляхом визначення в бюджеті міста належних цільових коштів, а також забезпечити прийняття Статуту територіальної громади міста Ковеля, без якого проведення будь-яких громадських слухань в місті є профанацією.



Як твердить колишній архітектор Ковеля Сергій Панасюк, гроші з бюджету міста витратили чималі на оплату за розробку проєкту, а результату немає, що й підтвердив директор з технічних питань приватного підприємства «Ковелькомунпроект» Віктор Дубина.



Сергій Іванович зауважив, що авторка проекту біля приватного об’єкту в парку запланувала бруківку, яка буде кластися, швидше за все, за бюджетні гроші, що є – нонсенс. Нагадав він Державні будівельні норми (ДБН), де чорним по білому написано, що в парку забороняється зменшення площі зелених насаджень, авторка ж зменшує площу. Абсурдом назвав і перенесення на кілька десятків метрів пам’ятника Лесі Українки, який «прив’язаний» до бульвару, а не до парку.



«Оцей пам’ятник, якщо він тут стоїть, то заради Бога не чіпайте його. Хай він ще постоїть. Прийде час і все буде…», – сказав Сергій Панасюк.



Але не договорив думку, бо Марта Добровольська його перебила, мовляв пам’ятник «прив’язаний» до площі, на це Панасюк відповів, що юридично тут немає ніякої площі.



«Коли я вчився в інституті, то викладач казав нам, чим відрізняється хороший архітектор від поганого: перший використовує ситуацію, яка є, а другий починає щось зносити-переносити», – пригадав Сергій Панасюк.



Присутні на громадських слуханнях зааплодували.



Керівник на цьому зібранні секретар Ковельської міської ради Віра Федосюк назвала фонтан – «коритом». Віктор Дубина пояснив прихильникам теперішнього фонтану, що питання впирається в його гідроізоляції. На це Сергій Панасюк апелював, що фонтану всього 15 років і за теперішніх технологій можна якісно його відремонтувати, а не зносити і будувати невідомо що.



«Я цього взагалі не розумію. Або ми такі багаті, що викидаємо гроші на загальне планування і потім результату нема ніякого, або…», – заявив він.



«Або жадні!» – вигукнув хтось із залу.



Відносно розширення бруківки, то Марта Добровольська розповіла, що це для МАФів (малих архітектурних форм), викликавши невдоволення в депутатки Галини Стасюк, яка наголосила на недоцільності їх встановлення на території парку.



Згадали і про бомбосховище в парку. У проекті до нього навіть не передбачено ні підходу, ані під’їзду, а це є порушенням постанови Кабінету Міністрів України про забезпечення діяльності об’єктів цивільного захисту. І режим земельної ділянки під бомбосховищем інший.



Щодо перенесення історичного музею в приміщення РАЦСу, то його директора Маргарита Матвійчук акцентувала на тому, що переносити експонати в аварійне приміщення недопустимо, до того ж загальна площа будівлі має бути не меншою за теперішню. Або потрібно робити реконструкцію нинішньої споруди.



«Більшість наших доповідачів, співдоповідачів, взагалі громадськості. Вони переживають і бояться за архітектуру самого парку. Ми розуміємо, що коштів в міста немає. Ми розуміємо, що це довготривалий процес. Чи не можна розробити детальний план території тільки на цю центральну площу і все?» – спиталася Віра Федосюк, але ж гроші чималі вже витратили на даний проект.



Під час голосування на громадських слуханнях більшість ковельчан виступила за те, щоб відхилити запропонований проект реконструкції парку. Авторка має внести суттєві до нього зміни і знову подати на розгляди громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час громадських слухань у Ковельській міській раді відхилили проект реконструкції парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Про це повідомляє Район.Ковель. На запитання журналіста: «Чому в центральному парку ви хочете знести будівлю історичного музею?» молода авторка проектувідповіла, що треба кошти на її ремонт, мовляв реконструкція буде коштувати більше, ніж нове будівництво.Крім знесення історичного музею, який хочуть перенести в значно менший будинок колишнього РАЦСу, за задумом архітекторки, потрібно демонтувати теперішній фонтан, натомість збудувати новий – пішохідний, а ще – перенести пам’ятник Лесі Українки, встановивши його за кілька десятків метрів – перед входом у парк. Це потрібно, з її слів, для формування центральної площі.Депутат Ковельської міської ради, член бюджетної депутатської комісіїпоцікавився загальною вартістю реконструкції парку. Але ні авторка, ані головна архітекторка міста Людмила Мурай не відповіли на це питання. Людмила Любомирівна лише сказала, що це – великий дороговартісний проект.«Ну мають бути хоча би орієнтовні цифри. Ми не можемо туалети в школах за 100 тисяч гривень відремонтувати, бо немає грошей. А ось 30 мільйонів на вулицю Відродження ми маємо. Що це за такий підхід?!» – обурювався він.«Це якийсь маразматик придумав таку ідею?» – висловила думку одна з пенсіонерок.Присутні в залі мешканці міста зашуміли, хтось вигукнув до представників влади: «На те, що треба, у вас грошей немає, а на те, що не треба, ви їх знаходите».Відносно зелених насаджень в парку, про долю яких цікавився громадський активіст, топояснила, що будуть зноситись лише хворі дерева і досаджуватися нові, а фонтан, який підлягає ремонту, варто демонтувати. Стало відомо, що частина території парку (вздовж вулиці Олени Пчілки – навпроти МТМО) уже давно є приватною власністю підприємця, колишнього депутата Ковельської міської радиЗа словами депутатки міської ради, подібна масштабна реконструкція парку не на часі, переносити пам’ятник Лесі Українки недоцільно, а демонтаж єдиного у Ковелі фонтану, який є окрасою міста, можна вважати злочином проти громади. Вона запропонувала виділити кошти на ремонт фонтану та історичного музею, а будівлю колишнього РАЦСу передати для потреб дитячої художньої школи.Голова Ковельського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів Василь Крецул ставив риторичні питання: «Чи потрібна на сьогоднішній день така реконструкція? Чи немає інших нагальних питань життєдіяльності міста?» На його думку, варто зробити невелику реконструкцію парку, і якщо влада все ж почне реалізацію цього дуже дороговартісного проекту, то це «просто антигуманно буде проти нас, ковельчан».Колишній депутат міської ради кількох скликань, краєзнавецьповідомив, що з приводу будівлі історичного музею він звернувся до місцевої влади та управління культури Волинської обласної державної адміністрації з проханням зареєструвати цю будівлю в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України, як пам’ятку місцевого значення, та прилеглу до неї частину колишньої вулиці Жеромського, як об’єкти культурної спадщини.Він запропонував відхилити проект реконструкції парку, забезпечити комплекс заходів щодо реставрації, музеєфікації та ремонту об’єктів культурної спадщини шляхом визначення в бюджеті міста належних цільових коштів, а також забезпечити прийняття Статуту територіальної громади міста Ковеля, без якого проведення будь-яких громадських слухань в місті є профанацією.Як твердить колишній архітектор Ковеля, гроші з бюджету міста витратили чималі на оплату за розробку проєкту, а результату немає, що й підтвердив директор з технічних питань приватного підприємства «Ковелькомунпроект» Віктор Дубина.Сергій Іванович зауважив, що авторка проекту біля приватного об’єкту в парку запланувала бруківку, яка буде кластися, швидше за все, за бюджетні гроші, що є – нонсенс. Нагадав він Державні будівельні норми (ДБН), де чорним по білому написано, що в парку забороняється зменшення площі зелених насаджень, авторка ж зменшує площу. Абсурдом назвав і перенесення на кілька десятків метрів пам’ятника Лесі Українки, який «прив’язаний» до бульвару, а не до парку.«Оцей пам’ятник, якщо він тут стоїть, то заради Бога не чіпайте його. Хай він ще постоїть. Прийде час і все буде…», – сказав Сергій Панасюк.Але не договорив думку, бо Марта Добровольська його перебила, мовляв пам’ятник «прив’язаний» до площі, на це Панасюк відповів, що юридично тут немає ніякої площі.«Коли я вчився в інституті, то викладач казав нам, чим відрізняється хороший архітектор від поганого: перший використовує ситуацію, яка є, а другий починає щось зносити-переносити», – пригадав Сергій Панасюк.Присутні на громадських слуханнях зааплодували.Керівник на цьому зібранні секретар Ковельської міської радиназвала фонтан – «коритом». Віктор Дубина пояснив прихильникам теперішнього фонтану, що питання впирається в його гідроізоляції. На це Сергій Панасюк апелював, що фонтану всього 15 років і за теперішніх технологій можна якісно його відремонтувати, а не зносити і будувати невідомо що.«Я цього взагалі не розумію. Або ми такі багаті, що викидаємо гроші на загальне планування і потім результату нема ніякого, або…», – заявив він.«Або жадні!» – вигукнув хтось із залу.Відносно розширення бруківки, то Марта Добровольська розповіла, що це для МАФів (малих архітектурних форм), викликавши невдоволення в депутаткияка наголосила на недоцільності їх встановлення на території парку.Згадали і про бомбосховище в парку. У проекті до нього навіть не передбачено ні підходу, ані під’їзду, а це є порушенням постанови Кабінету Міністрів України про забезпечення діяльності об’єктів цивільного захисту. І режим земельної ділянки під бомбосховищем інший.Щодо перенесення історичного музею в приміщення РАЦСу, то його директора Маргарита Матвійчук акцентувала на тому, що переносити експонати в аварійне приміщення недопустимо, до того ж загальна площа будівлі має бути не меншою за теперішню. Або потрібно робити реконструкцію нинішньої споруди.«Більшість наших доповідачів, співдоповідачів, взагалі громадськості. Вони переживають і бояться за архітектуру самого парку. Ми розуміємо, що коштів в міста немає. Ми розуміємо, що це довготривалий процес. Чи не можна розробити детальний план території тільки на цю центральну площу і все?» – спиталася Віра Федосюк, але ж гроші чималі вже витратили на даний проект.Під час голосування на громадських слуханнях більшість ковельчан виступила за те, щоб відхилити запропонований проект реконструкції парку. Авторка має внести суттєві до нього зміни і знову подати на розгляди громади.

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