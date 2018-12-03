Волинянина, який до смерті побив знайомого, хочуть відправити до психлікарні
Сьогодні, 17:39
Прокурори наполягають на госпіталізації 26-річного раніше судимого мешканця села Битень Ковельського району, який до смерті побив 59-річного ковельчанина, до психіатричного закладу із суворим наглядом.
Так, увечері 27 квітня 2019 року неподалік магазину на вулиці Незалежності у Ковелі молодик під час конфлікту зі знайомим ударив його кулаком в обличчя, а після того, як потерпілий упав – ще і ногою в голову, завдавши травм, від яких чоловік помер у лікарні, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Зловмисника затримали, повідомили про підозру в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України) й взяли під варту.
Згодом експертиза засвідчила, що чоловік перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак прокурори клопочуть про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, увечері 27 квітня 2019 року неподалік магазину на вулиці Незалежності у Ковелі молодик під час конфлікту зі знайомим ударив його кулаком в обличчя, а після того, як потерпілий упав – ще і ногою в голову, завдавши травм, від яких чоловік помер у лікарні, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Зловмисника затримали, повідомили про підозру в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України) й взяли під варту.
Згодом експертиза засвідчила, що чоловік перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак прокурори клопочуть про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку перевірять будинки
Сьогодні, 17:54
На Волині мешканців багатоповерхівки евакуювали через підозрілий предмет, схожий на вибухівку. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Волинянина, який до смерті побив знайомого, хочуть відправити до психлікарні
Сьогодні, 17:39
У Луцькраді відповіли на петицію щодо будівництва багатоповерхівок поблизу річки Омелянівка
Сьогодні, 17:26
У луцькому храмі просили зцілення для алкозалежних. ФОТО
Сьогодні, 17:12
Медіа