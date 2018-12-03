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Волинянина, який до смерті побив знайомого, хочуть відправити до психлікарні

Волинянина, який до смерті побив знайомого, хочуть відправити до психлікарні
Прокурори наполягають на госпіталізації 26-річного раніше судимого мешканця села Битень Ковельського району, який до смерті побив 59-річного ковельчанина, до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Так, увечері 27 квітня 2019 року неподалік магазину на вулиці Незалежності у Ковелі молодик під час конфлікту зі знайомим ударив його кулаком в обличчя, а після того, як потерпілий упав – ще і ногою в голову, завдавши травм, від яких чоловік помер у лікарні, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.

Зловмисника затримали, повідомили про підозру в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України) й взяли під варту.

Згодом експертиза засвідчила, що чоловік перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак прокурори клопочуть про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.


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Теги: психлікарня, суд, побиття, Ковель
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