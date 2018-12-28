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Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт

Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт
У Горохові в педіатричному відділенні місцевої лікарні волинянка залишила немовля.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначили, що жінка нікого не попередила, залишила немовля та пішла. Дитині виповнився всього лиш 21 день.

Як з’ясувалося, мати залишила немовля для того, щоб зробити вдома ремонт. Її сім’я відноситься до неблагополучних, а побут постійно контролюється працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації.

Жінка вже позбавлена материнства відносно старшої, 17-річної доньки.

Наразі дитина перебуває у Будинку дитини «Малютка».

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: дитина, немовля, лікарня, Волинь
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