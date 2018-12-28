Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт





Про це пише



Зазначили, що жінка нікого не попередила, залишила немовля та пішла. Дитині виповнився всього лиш 21 день.



Як з’ясувалося, мати залишила немовля для того, щоб зробити вдома ремонт. Її сім’я відноситься до неблагополучних, а побут постійно контролюється працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації.



Жінка вже позбавлена материнства відносно старшої, 17-річної доньки.



Наразі дитина перебуває у Будинку дитини «Малютка».



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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