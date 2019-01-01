У ЖК «Струмочок» продається зі знижкою продуманий таунхаус*





Таунхаус збудований у житловому комплексі «Струмочок». Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор», - пише



Партнер компанії-забудовника – лабораторія сучасного дизайну Isbelab – зробила дизайн інтер’єру таунхаусу «Сімейний». Завдяки цьому уже зараз можна оцінити усі зручності планування, які заклав у проект цього будинку «Інвестор».



Зручна кухня, поєднана з вітальнею, вихід на простору терасу, де можна організувати столик для сніданків і кавування, сходи, які ведуть з вітальні на другий поверх – усе це робить таунхаус «Сімейний» по справжньому сучасним, продуманим і комфортним житлом.







Чому варто звернути увагу саме на таунхаус у «Струмочку»?



Такий вид житла – практичний і сучасний, стає в Україні всебільш популярним. Це комплекс двоповерхових будинків, що мають спільні бічні стіни.



Завдяки економії місця вартість такого будівництва дешевша, аніж зведення окремого котеджу. Водночас кожен із таких будинків має свій вхід та невеличку земельну ділянку. Тобто – усі переваги окремого житла.



Таунхаус типу «Сімейний» – один з напопулярніших у «Струмочку». Його площа – 127,18 м². На першому поверсі – кухня-вітальня, санвузол, коридор, велика тераса. На другому поверсі – три кімнати, комора і просторий санвузол.





Яка саме знижка діє на цей таунхаус?



У разі, якщо покупець готовий оплатити 100% вартості житла – таунхаус коштуватиме $56 000.



Також є різні умови відтермінування: при першому внеску у 50% таунхаус буде коштувати $57 000. При внеску 25% – $58 000.



При цьому решту суми покупець повинен вносити рівними частимами щомісяця протягом 24 місяців.



Чому жити у «Струмочку» – круто?



«Струмочок» – унікальний житловий комплекс. На території понад 7 гектарів, окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.



Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.



За задумом забудовника мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні. Дізнатися більше про ЖК «Струмочок» можна, перейшовши за цим посиланням.



Неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв. Поряд зі «Струмочком» невдовзі почнуть будувати новий дитячий садочок.



У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.



Можна переглянути яскраве відео, яким буде «Струмочок»:





Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10



Адреса в Луцьку:



вул. Цегельна, 28



вул. Коперника, 13 в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка під Луцьком продають новий таунхаус «Сімейний». Його площа – 127,18 м². Забудовник пропонує купити його за акційною ціною.Таунхаус збудований у житловому комплексі «Струмочок». Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор», - пише Перший. Партнер компанії-забудовника – лабораторія сучасного дизайну Isbelab – зробила дизайн інтер’єру таунхаусу «Сімейний». Завдяки цьому уже зараз можна оцінити усі зручності планування, які заклав у проект цього будинку «Інвестор».Зручна кухня, поєднана з вітальнею, вихід на простору терасу, де можна організувати столик для сніданків і кавування, сходи, які ведуть з вітальні на другий поверх – усе це робить таунхаус «Сімейний» по справжньому сучасним, продуманим і комфортним житлом.Такий вид житла – практичний і сучасний, стає в Україні всебільш популярним. Це комплекс двоповерхових будинків, що мають спільні бічні стіни.Завдяки економії місця вартість такого будівництва дешевша, аніж зведення окремого котеджу. Водночас кожен із таких будинків має свій вхід та невеличку земельну ділянку. Тобто – усі переваги окремого житла.Таунхаус типу «Сімейний» – один з напопулярніших у «Струмочку». Його площа – 127,18 м². На першому поверсі – кухня-вітальня, санвузол, коридор, велика тераса. На другому поверсі – три кімнати, комора і просторий санвузол.У разі, якщо покупець готовий оплатити 100% вартості житла – таунхаус коштуватиме $56 000.Також є різні умови відтермінування: при першому внеску у 50% таунхаус буде коштувати $57 000. При внеску 25% – $58 000.При цьому решту суми покупець повинен вносити рівними частимами щомісяця протягом 24 місяців.«Струмочок» – унікальний житловий комплекс. На території понад 7 гектарів, окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.За задумом забудовника мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні. Дізнатися більше про ЖК «Струмочок» можна, перейшовши за цим посиланням.Неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв. Поряд зі «Струмочком» невдовзі почнуть будувати новий дитячий садочок.У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.Можна переглянути яскраве відео, яким буде «Струмочок»:

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