У луцькому джаз-клубі показали, чим дивуватимуть відвідувачів у вересні. АФІША

Перший джазовий клуб Луцька і найменший музичний заклад України відчинив двері для своїх відвідувачів усього чотири місяці тому.«Однак вже за такий короткий час гості «Цитри» мали змогу побувати на багатьох різножанрових концертах, вінілових вечорах, тематичний алко-вечірках, перформансах, театралізованих постановках, цікавих лекціях, джемсейшенах тощо», – йдеться у повідомленні пресслужбі клубу.Серед найбільш яскравих подій варто згадати виступи львівського гурту, відомого київського блюзмена, що приїздив із сольною програмою та в дуеті з талановитим турецьким піаністом, неперевершеного гостя з далекої Аргентини, віртуозного гітариста; колективи, а також унікальний експромт від луцького гуртуу складі 1995-го року.Як розповідають творці такого альтернативного культурного простору,та– в загальному підрахунку з моменту відкриття і до кінця серпня у джаз-клубі відбулося понад 35 заходів, і це у так званий літній «не сезон».У вересні ж організатори обіцяють поставити новий рекорд, заповнивши програму подій «Цитри» по-максимуму. Вже зараз на офіційній сторінці закладу у мережі Facebook можна побачити афішу, на якій зазначено цілих 20 заходів, не беручи до уваги Вільного мікрофону щопонеділка і таємничих позначок ТВА (To Be Announced).Власне, як кажуть самі «цитряни», це свого роду експеримент і перевірка меломанів та мистецької тусовки Луцька на витривалість, а також заклопотаність в період нового навчального року. Отож, плануємо свої вихідні дні та час у розпалі важких робочих буднів, аби не проґавити найгарячіших подій джазового клубу Цитра:до Луцька завітав київський колектив «Safety Trio».Музиканти почали працювати над своєю спільною авторською програмою влітку 2017 року, після чого відразу ж отримали запрошення на фестиваль Jazz Bez. Їхні композиції - це гармонійна суміш джазу, латиноамериканських ритмів та етно мотивів.– рояль– бас-гітара– барабани, затамувавши подих, очікуємо на неймовірне дійство - «Лісову пісню у джазі».Цей українсько-польський проект був створений завдяки натхненню та неординарному баченню 19-річної джазової піаністки Катерини Зяблюк на основі музичного матеріалу, який свого часу на Поліссі зібрала та використала у якості обрамлення своєї найвідомішої п’єси - драми-феєрії у трьох діях - Леся Українка. 75-хвилинна сюїта-імпровізація «Forest Song» не має аналогів у світі. Вона увібрала в себе величезну кількість стильових нашарувань від джазу та авангарду до медитативних фолькових наспівів.- фортепіано- гітара– барабани- визначний день для усіх поціновувачів мистецтва слова, адже Цитру відвідає змусить аудиторію шаленіти легендарний засновник і вокаліст гурту «Мертвий півень», лідер андерграундного театру «Арабески»,«Про нього можна говорити годинами, але ліпше один раз побачити, аби проникнутись тією атмосферою і енергетикою, яку передає під час свого виступу цей культовий артист», – пишуть у пресслужбі клубу.«Підсумовуючи усе вищесказане, дійсно бачимо, що вересень у Цитрі буде насиченим та потужним, тож рекомендуємо набиратися сил, розплановувати свій вільний час та бронювати столики заздалегіть», – йдеться у повідомленні.