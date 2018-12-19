Багатодітна жінка з Волині отримала звання «Мати-героїня»

17-го вересня жительці Володимира-Волинського, якій указом президента України присвоїли звання “Мати-героїня”, вручили відзнаку та квіти.Очільник міста Петро Саганюк подякував мамі 5-ти дітей за вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління, - йдеться на офіційному сайті міста Володимира-Волинського.Пюрко Лариса Антонівна – багатодітна матір, яка займається вихованням двох синів та трьох дочок, створюючи при цьому необхідні умови для отримання ними освіти, пропагуючи здоровий спосіб життя.Нагадаємо, указом президента України від 29-го червня 2001-го року “Про почесні звання України” присвоюється почесне звання ”Мати-героїня” — жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох i більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.