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Волинська модель «плюс-сайз» – учасниця благодійного проекту

Волинська модель «плюс-сайз» – учасниця благодійного проекту
Модель, графічна дизайнерка Іра Демчук з Нововолинська бере участь у благодійному проекті, що відбувається в рамках Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

5-6 жовтня чимало небайдужих українців пробіжать марафон заради благородної мети. Цьогоріч – це допомога передчасно народженим діткам, - пише видання Нововолинськ.com.ua.

Зібрані кошти витратять на придбання сучасного обладнання – монітора пацієнта. Це один з найважливіших приладів для медичної допомоги «раннім» малюкам, адже дозволяє лікарям контролювати всі життєво важливі показники, відстежувати усі зміни стану дитини, контролювати необхідні показники і вчасно реагувати на їх зміни.

Іра бігтиме 10 кілометрів. Наразі вона наполегливо тренується до забігу. Дівчина каже, що біжить заради поспішайок.

«Я прийшла в цей світ вчасно, але все одно нічого не встигаю. І тому люблю бігати за мріями, цілями і своїми друзями, що біжать швидше. Біжу від собак, що наздоганяють мене парком, біжу від проблем, дурних думок. А ще я інколи бігаю заради цілей і заради мети. Так от, я буду бігти заради передчасно народжених діток і закликаю бігти зі мною разом», – наголошує вона.

Іра займається бігом більше 9 років. І вже не вперше бере участь у благодійних акціях, бо переконана, що байдужість – це вада.

«Ця ініціатива мені здалась новою та цікавою, раніше рідко можна було побачити проекти, зацікавлені у допомозі дітям, шо народились передчасно. Я не спеціаліст, але жодна вагітна жінка від такого не застрахована. Я знаю безліч сімей, де діти з’явились раніше, ніж мали б. Вважаю, що байдужість – це вада. Тому що байдужий, як мертвий: йому всеодно, який він є», – зауважила нововолинянка.

Нововолинянка планує зібрати 13 тисяч гривень. Однак, поки що люди неохоче допомагають. Це засмучує дівчину, однак здаватись вона і не думає, адже наслідує важливу ціль.

«Моя частка 13000 грн. Поки люди неохотно перекидають кошти, акція стартувала лише вчора. Можливо не всі розуміють важливість ініціативи, можливо складна механіка переводу коштів. Будемо боротись. Ми всі біжемо, бо можемо собі це дозволити. І біжимо заради тих, хто ще не може собі цього дозволити», – каже Іра Демчук і просить усіх не байдужих нововолинців долучатись і допомагати.




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Теги: модель XL, проект, біг, Ірина Демчук
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