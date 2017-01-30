«Активна громада - успішна держава»: волинська ОТГ обрала новий логотип та слоган. ФОТО





Про це



Переміг на конкурсі за результатами голосування логотип №3, розроблений Борисом Володимиром Володимировичем, жителем села Суходоли.



Виключне право на використання логотипу та слогану переможця і на дозвіл або заборону використання логотипу та слогану передали Зарічанській сільській раді.



Логотип та слоган за №3 отримав 37% голосів та був затверджений 5 вересня рішенням сесії №39/6.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зарічанська об'єднана територіальна громада обрала новий логотип та слоган.Про це йдеться на сайті громади. Переміг на конкурсі за результатами голосування логотип №3, розроблений, жителем села Суходоли.Виключне право на використання логотипу та слогану переможця і на дозвіл або заборону використання логотипу та слогану передали Зарічанській сільській раді.Логотип та слоган за №3 отримав 37% голосів та був затверджений 5 вересня рішенням сесії №39/6.

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