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«Активна громада - успішна держава»: волинська ОТГ обрала новий логотип та слоган. ФОТО

«Активна громада - успішна держава»: волинська ОТГ обрала новий логотип та слоган. ФОТО
Зарічанська об'єднана територіальна громада обрала новий логотип та слоган.

Про це йдеться на сайті громади.

Переміг на конкурсі за результатами голосування логотип №3, розроблений Борисом Володимиром Володимировичем, жителем села Суходоли.

Виключне право на використання логотипу та слогану переможця і на дозвіл або заборону використання логотипу та слогану передали Зарічанській сільській раді.

Логотип та слоган за №3 отримав 37% голосів та був затверджений 5 вересня рішенням сесії №39/6.

«Активна громада - успішна держава»: волинська ОТГ обрала новий логотип та слоган. ФОТО
«Активна громада - успішна держава»: волинська ОТГ обрала новий логотип та слоган. ФОТО

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Теги: новий логотип, слоган, Зарічанська ОТГ
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