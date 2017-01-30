«Активна громада - успішна держава»: волинська ОТГ обрала новий логотип та слоган. ФОТО
Сьогодні, 20:19
Зарічанська об'єднана територіальна громада обрала новий логотип та слоган.
Про це йдеться на сайті громади.
Переміг на конкурсі за результатами голосування логотип №3, розроблений Борисом Володимиром Володимировичем, жителем села Суходоли.
Виключне право на використання логотипу та слогану переможця і на дозвіл або заборону використання логотипу та слогану передали Зарічанській сільській раді.
Логотип та слоган за №3 отримав 37% голосів та був затверджений 5 вересня рішенням сесії №39/6.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті громади.
Переміг на конкурсі за результатами голосування логотип №3, розроблений Борисом Володимиром Володимировичем, жителем села Суходоли.
Виключне право на використання логотипу та слогану переможця і на дозвіл або заборону використання логотипу та слогану передали Зарічанській сільській раді.
Логотип та слоган за №3 отримав 37% голосів та був затверджений 5 вересня рішенням сесії №39/6.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 20:29
«Активна громада - успішна держава»: волинська ОТГ обрала новий логотип та слоган. ФОТО
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 вересня
Сьогодні, 20:12
«Протилежний Погляд LIVE»: децентралізація на Волині. НАЖИВО
Сьогодні, 20:08
Медіа