8 звичок щасливих людей: поради волинських лікарів





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За словами медиків, день потрібно починати активно. 10-20 хвилин пробіжки чи прогулянки вранці - заряд бадьорості на весь день.



Знайдіть час для усамітнення. Щасливі люди проводять багато часу з близькими і друзями, але важливо хоча б кілька хвилин на день побути на самоті, щоб розслабитися.



Займайтеся спортом. Оберіть адекватну для себе фізичну активність: тренування у фітнес-клубі, велоспорт або спортивні ігри.



Організуйтесь. Наведіть лад у помешканні, дотримуйтеся режиму дня та прийомів їжі. Навчіться ефективно використовувати час. Плануйте і виконуйте поставлені перед собою завдання вчасно, а ефект від організації часу ви незабаром відчуєте.



Допомагайте оточуючим. Як хочете відчути приємні емоції, то даруйте їх іншим.



Проводьте час з сім'єю. Тільки в колі найближчих людей ви можете по-справжньому відпочити. Справи почекають, якщо ви потребуєте спілкування з рідними.



Частіше бувайте на свіжому повітрі. Прогулянка під час обідньої перерви, ввечері після роботи у сквері чи парку - корисніша альтернатива телевізору чи комп’ютеру.



Слухайте приємну музику, адже вплив музики на настрій та емоції людини значний. Улюблені композиції наповнять ваш день приємними емоціями і допоможуть завжди рухатися вперед.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лікарі розповіли, від яких щоденних звичок людина отримує позитивні емоції та протягом дня почувається щасливою.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру громадського здоров'я. За словами медиків, день потрібно починати активно. 10-20 хвилин пробіжки чи прогулянки вранці - заряд бадьорості на весь день.Щасливі люди проводять багато часу з близькими і друзями, але важливо хоча б кілька хвилин на день побути на самоті, щоб розслабитися.Оберіть адекватну для себе фізичну активність: тренування у фітнес-клубі, велоспорт або спортивні ігри.Наведіть лад у помешканні, дотримуйтеся режиму дня та прийомів їжі. Навчіться ефективно використовувати час. Плануйте і виконуйте поставлені перед собою завдання вчасно, а ефект від організації часу ви незабаром відчуєте.Як хочете відчути приємні емоції, то даруйте їх іншим.Тільки в колі найближчих людей ви можете по-справжньому відпочити. Справи почекають, якщо ви потребуєте спілкування з рідними.. Прогулянка під час обідньої перерви, ввечері після роботи у сквері чи парку - корисніша альтернатива телевізору чи комп’ютеру., адже вплив музики на настрій та емоції людини значний. Улюблені композиції наповнять ваш день приємними емоціями і допоможуть завжди рухатися вперед.

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