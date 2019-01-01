У Луцьку муніципали викрили жінку, яка продавала сурогат не вперше





Про це повідомляє на сторінці у Facebook департамент муніципальної варти Луцькради.



Так, сурогатною горілкою торгувала лучанка, яка вже не вперше попадається муніципалам за аналогічні правопорушення.



На цей раз протокол за ч.4 ст. 156 КУпАП, який передбачає вже більший штраф – від 10200 до 20400 гривень.

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