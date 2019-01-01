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Умисне пошкодження майна: поліцейські розслідують обставини пожежі у луцькому госпіталі

Умисне пошкодження майна: поліцейські розслідують обставини пожежі у луцькому госпіталі
Поліція розслідує обставини пожежі в Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.

Про це інформує ГУНП Волині.

Військова прокуратура Луцького гарнізону внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Розслідують кримінальне провадження слідчі поліції Волині. Під час пожежі ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, луцькі таксисти рятували пацієнтів з палаючої будівлі.

За попередньою версією, ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводів. У ході досудового розслідування будуть встановленні всі обставини події.

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Теги: пожежа, госпіталь, Луцьк
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