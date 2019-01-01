До України прибули тисячі паломників-хасидів





Вже оформили близько 2-х тисяч осіб та очікується прибуття близько 19 тис. прочан через головні ворота України, - інформує Держприкордонслужба України.



В основному прибуття чартерних рейсів з паломниками зосереджено в терміналі «Б» аеропорту «Бориспіль».



Найбільші групи хасидів, а саме – 32 рейси із близько 6 тис. осіб на бортах, очікують в ніч проти п’ятниці, 25-26 вересня, та неділю – 29 вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 вересня в столичних аеропортах розпочали оформлення паломників-хасидів, які приїздять в Україну для святкування іудейського Нового року.Вже оформили близько 2-х тисяч осіб та очікується прибуття близько 19 тис. прочан через головні ворота України, - інформує Держприкордонслужба України.В основному прибуття чартерних рейсів з паломниками зосереджено в терміналі «Б» аеропорту «Бориспіль».Найбільші групи хасидів, а саме – 32 рейси із близько 6 тис. осіб на бортах, очікують в ніч проти п’ятниці, 25-26 вересня, та неділю – 29 вересня.

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