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До України прибули тисячі паломників-хасидів

До України прибули тисячі паломників-хасидів
25 вересня в столичних аеропортах розпочали оформлення паломників-хасидів, які приїздять в Україну для святкування іудейського Нового року.

Вже оформили близько 2-х тисяч осіб та очікується прибуття близько 19 тис. прочан через головні ворота України, - інформує Держприкордонслужба України.

В основному прибуття чартерних рейсів з паломниками зосереджено в терміналі «Б» аеропорту «Бориспіль».

Найбільші групи хасидів, а саме – 32 рейси із близько 6 тис. осіб на бортах, очікують в ніч проти п’ятниці, 25-26 вересня, та неділю – 29 вересня.


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Теги: хасиди, Україна
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