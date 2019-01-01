Дорогу – молодим: як служба зайнятості на Волині працевлаштовує безробітних до 35 років

Молодим людям у віці до 35 років реально знайти роботу без досвіду та стартувати «з нуля» як на тимчасовій основі, так і на довгостроковий термін. Починати свою кар’єру мають можливість навіть школярі. За згодою батьків до центру зайнятості можуть звертатися з 15 років.Про це під час прес-конференції 27 вересня розповів директор Волинського обласного центру зайнятостіВідомо, що станом на 2019 рік серед більш як мільйона жителів Волині 27% – молодь у віці від 15 до 35 років, серед них 35% з різних причин є безробітними. Станом на початок поточного року понад 7 тисяч молодих волинян офіційно стояли на обліку як безробітні.У службі зайнятості переконують, що з кінця 2018 року знайти роботу молодим людям без досвіду або ж з мінімальним стало набагато простіше, чи не найспростіше за всю історію незалежної України.«Роботодавці змінили свої орієнтири і станом на сьогодні більше націлені на те, аби самим «виростити» фахового працівника і лишити його на своєму підприємстві, тож пункт «з досвідом роботи» у переліку вимог до кандидата на посаду – вже не такий актуальний», –зауважує Роман Романюк.Директор центру зайнятості розповів, що протягом січня-серпня 2019 року за сприяння Волинської обласної служби зайнятості з 7032 зареєстрованих безробітних молодих людей змогли працевлаштувати 2157. «Тут головне – мати бажання, тоді і робота буде», – каже Романюк. До слова, понад дві сотні молодих людей працевлаштували шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску (за створення нового робочого місця).Окрім того, безпосередньою перевагою для безробітної молоді стало активне надання центром зайнятості профорієнтаційних послуг. У 2019 році ними скористалося більше 6,5 тисяч осіб. Перш за все, така фахова допомога орієнтована на те, аби дати молоді основне поняття, що ж таке ринок праці і як себе на ньому правильно реалізувати.Так, серед основних напрямків, куди працевлаштовували молодь у січні-серпні 2019 року, зважаючи на побажання і можливості пошукачів роботи, були спеціальності в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонтні роботи транспортних засобів, переробна промисловість, сільське господарство, охорона здоров’я та надання соцдопомоги, освіта, будівництво. Рідше – залучали до професійної, наукової чи технічної діяльності або ж до інших видів економічної співпраці. Завітавши до центру зайнятості, безробітні мають можливість обрати ту спеціальність, яка буде до душі саме їм.Роман Романюк також розповів, що у всіх центрах зайнятості області функціонують центри кар’єри, де допомагають розпочати свою професійну діяльність відразу зі студентської лави. «Це важливо, аби молодь розуміла, що наступним кроком після навчання повинна бути робота», – підсумовує директор.Хорошою можливістю є також шанс отримати одноразову грошову допомогу для відкриття власної справи. Кажуть, якщо людина готова працювати на результат, вчитися і в решті захистити свій бізнес-план, то центр зайнятості допоможе реалізувати стартапи в реальність.Роман Романюк розповів про декілька таких прикладів. «в грудні 2014 року звернувся до Нововолинського міського центру зайнятості, взяв кошти для започаткування власної справи, спрямував свою підприємницьку діяльність у сферу надання послуг з обробки даних. Сьогодні співпрацює зі службою зайнятості як роботодавець 4-х найманих працівників. Серед яскравих історій успіху молодих підприємців є його земляк, який здійснив свою мрію і відкрив заклад харчування, або ж, яка за допомогою центру зайнятості тепер продає товари з Польщі в інтернеті», – тішиться Роман Романюк.За інформацією очільника центру зайнятості, у 2019 році вже 56 молодих волинян отримали виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.Загалом же зауважують, що у порівнянні з минулим роком фіксують припіст у показнику працевлаштування молоді.