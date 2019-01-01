«Осінній Світязь»: волинський журналіст відзняв неймовірне відео
Сьогодні, 18:43
Журналіст та телеоператор Андрій Гнатюк з Волині зняв відеоролик про осінній Світязь.
Відео він розмістив на своєму YouTube-каналі, повідомляє Район. Шацьк.
«Наша Волинь. Пустельний Світязь», – підписав свій відеоролик Андрій Гнатюк.
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Відео він розмістив на своєму YouTube-каналі, повідомляє Район. Шацьк.
«Наша Волинь. Пустельний Світязь», – підписав свій відеоролик Андрій Гнатюк.
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