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«Осінній Світязь»: волинський журналіст відзняв неймовірне відео

«Осінній Світязь»: волинський журналіст відзняв неймовірне відео
Журналіст та телеоператор Андрій Гнатюк з Волині зняв відеоролик про осінній Світязь.

Відео він розмістив на своєму YouTube-каналі, повідомляє Район. Шацьк.

«Наша Волинь. Пустельний Світязь», – підписав свій відеоролик Андрій Гнатюк.







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Теги: озеро Світязь, осінній, неймовірне відео
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