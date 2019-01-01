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Знайшли автомобіль, який вкрали у відомої волинської спортсменки

Знайшли автомобіль, який вкрали у відомої волинської спортсменки
Знайшли авто, яке вкрали у ковельської борчині Юлії Ткач у Львові.

Про це на сторінці у facebook-спільноті "Varta1" написав Ігор Зінкевич.

"На 30.09.2029 Автомобіль ЗНАЙДЕНО, всім дякуємо за допомогу", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що авто викрали вночі, 29 вересня, у Львові на вулиці Симоненка на парковці біля церкви Ольги і Володимира.

Для пошуку авто спортсменка звернулася до поліції, де прийняли заяву.

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Теги: авто, крадіжка, борчиня
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