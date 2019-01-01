Знайшли автомобіль, який вкрали у відомої волинської спортсменки
Сьогодні, 10:17
Знайшли авто, яке вкрали у ковельської борчині Юлії Ткач у Львові.
Про це на сторінці у facebook-спільноті "Varta1" написав Ігор Зінкевич.
"На 30.09.2029 Автомобіль ЗНАЙДЕНО, всім дякуємо за допомогу", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що авто викрали вночі, 29 вересня, у Львові на вулиці Симоненка на парковці біля церкви Ольги і Володимира.
Для пошуку авто спортсменка звернулася до поліції, де прийняли заяву.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка Юлія Ткач очолила рейтинг кращих борчинь світу
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Про це на сторінці у facebook-спільноті "Varta1" написав Ігор Зінкевич.
"На 30.09.2029 Автомобіль ЗНАЙДЕНО, всім дякуємо за допомогу", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що авто викрали вночі, 29 вересня, у Львові на вулиці Симоненка на парковці біля церкви Ольги і Володимира.
Для пошуку авто спортсменка звернулася до поліції, де прийняли заяву.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка Юлія Ткач очолила рейтинг кращих борчинь світу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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