Отруєння чадним газом у Нововолинську: серед постраждалих – троє медиків «швидкої»





Вранці, 30 вересня близько 6-ї години, працівники швидкої допомоги викликали рятувальників 5-ї ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області, - пише видання

Ті, прибувши на місце, евакуювали жінку без свідомості, інші потерпілі – вийшли з квартири самостійно. До слова, доки лікарі швидкої надавали на місці першу допомогу, троє із них теж встигли вчаділи. Попередня версія – ймовірне отруєння чадним газом.



«О 6:15 один за одним на приймальне відділення міської лікарні почали поступати мешканці міста, загалом 6 осіб. Троє з них – лікарі швидкої допомоги, інші троє – мешканці квартири», – розповіла заступниця головного лікаря КНП «НЦМЛ» Олімпіада Галас.



Жінка 50-ти років нині перебуває без свідомості у важкому стані, за її життя борються лікарі, у інших потерпілих – стан середньої важкості.



Про причини говорити рано, проте і поліція, і газовики, і рятувальники схиляються до думки, що це отруєння чадним газом. За словами газовиків, у квартирі виявили чимало порушень, що могли призвести до нещасного випадку.



«Ми схильні вважати, що це було отруєння чадним газом. У тій квартирі було дуже багато порушень: котел замінений самовільно, труба, яка виводить продукти згоряння, – пластикова, а це заборонено. Крім того, на 1-2 см ця труба відійшла, і з отвору продукти згорання надходили прямо в квартиру», – розповів фахівець з адміністративної діяльності Нововолинської дільниці АТ «Волиньгаз» Олег Галій.



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За цим фактом проводять розслідування, невдовзі відбудеться засідання комісії, яка досліджуватиме питання, а поки поліція внесла відомості до ЄРДР.

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Ті, прибувши на місце, евакуювали жінку без свідомості, інші потерпілі – вийшли з квартири самостійно. До слова, доки лікарі швидкої надавали на місці першу допомогу, троє із них теж встигли вчаділи. Попередня версія – ймовірне отруєння чадним газом.«О 6:15 один за одним на приймальне відділення міської лікарні почали поступати мешканці міста, загалом 6 осіб. Троє з них – лікарі швидкої допомоги, інші троє – мешканці квартири», – розповіла заступниця головного лікаря КНП «НЦМЛ»Жінка 50-ти років нині перебуває без свідомості у важкому стані, за її життя борються лікарі, у інших потерпілих – стан середньої важкості.Про причини говорити рано, проте і поліція, і газовики, і рятувальники схиляються до думки, що це отруєння чадним газом. За словами газовиків, у квартирі виявили чимало порушень, що могли призвести до нещасного випадку.«Ми схильні вважати, що це було отруєння чадним газом. У тій квартирі було дуже багато порушень: котел замінений самовільно, труба, яка виводить продукти згоряння, – пластикова, а це заборонено. Крім того, на 1-2 см ця труба відійшла, і з отвору продукти згорання надходили прямо в квартиру», – розповів фахівець з адміністративної діяльності Нововолинської дільниці АТ «Волиньгаз»За цим фактом проводять розслідування, невдовзі відбудеться засідання комісії, яка досліджуватиме питання, а поки поліція внесла відомості до ЄРДР.

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