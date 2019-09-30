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Отруєння чадним газом у Нововолинську: серед постраждалих – троє медиків «швидкої»

Отруєння чадним газом у Нововолинську: серед постраждалих – троє медиків «швидкої»
У Нововолинську – отруєння чадним газом. Трапилося лихо на вулиці Винниченка, 11.

Вранці, 30 вересня близько 6-ї години, працівники швидкої допомоги викликали рятувальників 5-ї ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області, - пише видання Нововолинськ.com.ua.

Ті, прибувши на місце, евакуювали жінку без свідомості, інші потерпілі – вийшли з квартири самостійно. До слова, доки лікарі швидкої надавали на місці першу допомогу, троє із них теж встигли вчаділи. Попередня версія – ймовірне отруєння чадним газом.

«О 6:15 один за одним на приймальне відділення міської лікарні почали поступати мешканці міста, загалом 6 осіб. Троє з них – лікарі швидкої допомоги, інші троє – мешканці квартири», – розповіла заступниця головного лікаря КНП «НЦМЛ» Олімпіада Галас.

Жінка 50-ти років нині перебуває без свідомості у важкому стані, за її життя борються лікарі, у інших потерпілих – стан середньої важкості.

Про причини говорити рано, проте і поліція, і газовики, і рятувальники схиляються до думки, що це отруєння чадним газом. За словами газовиків, у квартирі виявили чимало порушень, що могли призвести до нещасного випадку.

«Ми схильні вважати, що це було отруєння чадним газом. У тій квартирі було дуже багато порушень: котел замінений самовільно, труба, яка виводить продукти згоряння, – пластикова, а це заборонено. Крім того, на 1-2 см ця труба відійшла, і з отвору продукти згорання надходили прямо в квартиру», – розповів фахівець з адміністративної діяльності Нововолинської дільниці АТ «Волиньгаз» Олег Галій.

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За цим фактом проводять розслідування, невдовзі відбудеться засідання комісії, яка досліджуватиме питання, а поки поліція внесла відомості до ЄРДР.

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Теги: чадний газ, отруєння, Нововолинськ
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