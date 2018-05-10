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Масове отруєння у Черкасах: жителів багатоповерхівки евакуювали через хімікати

Масове отруєння у Черкасах: жителів багатоповерхівки евакуювали через хімікати
У Черкасах на вулиці Крилова, де мешканці багатоповерхового будинку почали масово звертатися за медичною допомогою через отруєння, проводиться евакуація людей.

Про це повідомив речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Костянтин Проценко, - пише ТСН

"Рятувальники у індивідуальних засобах захисту органів дихання та спеціальних костюмах проводять поквартирний обхід, під час якого інформують людей про небезпеку отруєння та проводять евакуацію потерпілих. На свіже повітря вивели 20 людей, 2 дорослих та 5 дітей доправлені до лікарень для додаткового обстеження", - розповів він.

За словами Проценка, частина людей відмовилася від евакуації і чекає, коли мине небезпека, на балконах своїх квартир.

Як зазначили мешканці, скарги на погане самопочуття з’явилися після проведення інсектиційних робіт у підвалі першого під’їзду.

Наразі на місці події працюють 6 карет швидкої медичної допомоги, лікарі оглядають потерпілих та оцінюють загальний стан мешканців під’їзду. Крім рятувальників та медиків на місці події також працюють усі служби екстреного виклику.

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Теги: Черкаси, отруєння
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