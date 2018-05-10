Масове отруєння у Черкасах: жителів багатоповерхівки евакуювали через хімікати
Сьогодні, 15:40
У Черкасах на вулиці Крилова, де мешканці багатоповерхового будинку почали масово звертатися за медичною допомогою через отруєння, проводиться евакуація людей.
Про це повідомив речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Костянтин Проценко, - пише ТСН
"Рятувальники у індивідуальних засобах захисту органів дихання та спеціальних костюмах проводять поквартирний обхід, під час якого інформують людей про небезпеку отруєння та проводять евакуацію потерпілих. На свіже повітря вивели 20 людей, 2 дорослих та 5 дітей доправлені до лікарень для додаткового обстеження", - розповів він.
За словами Проценка, частина людей відмовилася від евакуації і чекає, коли мине небезпека, на балконах своїх квартир.
Як зазначили мешканці, скарги на погане самопочуття з’явилися після проведення інсектиційних робіт у підвалі першого під’їзду.
Наразі на місці події працюють 6 карет швидкої медичної допомоги, лікарі оглядають потерпілих та оцінюють загальний стан мешканців під’їзду. Крім рятувальників та медиків на місці події також працюють усі служби екстреного виклику.
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Про це повідомив речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Костянтин Проценко, - пише ТСН
"Рятувальники у індивідуальних засобах захисту органів дихання та спеціальних костюмах проводять поквартирний обхід, під час якого інформують людей про небезпеку отруєння та проводять евакуацію потерпілих. На свіже повітря вивели 20 людей, 2 дорослих та 5 дітей доправлені до лікарень для додаткового обстеження", - розповів він.
За словами Проценка, частина людей відмовилася від евакуації і чекає, коли мине небезпека, на балконах своїх квартир.
Як зазначили мешканці, скарги на погане самопочуття з’явилися після проведення інсектиційних робіт у підвалі першого під’їзду.
Наразі на місці події працюють 6 карет швидкої медичної допомоги, лікарі оглядають потерпілих та оцінюють загальний стан мешканців під’їзду. Крім рятувальників та медиків на місці події також працюють усі служби екстреного виклику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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