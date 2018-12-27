Луцькі бібліотеки отримали кошти на нові книги від депутата міськради. ФОТО

Андрія Покровського.



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Дійство, на яке зібралися чимало представників професії, відбулося у бібліотеці-філіалі №10.





Так, на понад 15 тисяч гривень поповняться сучасними та новими книгами фонди бібліотеки №10 та бібліотеки №5.



Завідувачка п’ятої бібліотеки Людмила Столярова зауважила, що поповнення книжкового фонду, це дуже важливо.





«Ми взагалі раді, коли на моє прохання допомогти придбати літературу, відгукнулися. Я зверталася до Алли Надточій, а вони спільно з Андрієм Покровським вирішили допомогти придбати літературу. Щиро дякуємо, що нас підтримали на передодні такого свята. Окрім того, у нас цього року 70 років від дня створення бібліотеки, тож це гарний подарунок для бібліотеки. Ми вдячні депутатам, що вони вболівають за бібліотечну справу і те, що книга таки доходить до читача», – зауважила завідувачка бібліотеки.



До цих слів приєдналася і завідувачка бібліотеки №10 Надія Чміль та подякувала за сприяння розвитку книгозбірні.





Своєю чергою в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система» Людмила Голод у коментарі, зауважила, що на виділені кошти придбають виключно українські книги.





«Сьогодні для бібліотек надзвичайно важливо поповнювати бібліотечні фонди новою, а особливо українською літературою, краєзнавчими виданнями. Зокрема добре придбати літераторів нашого краю, адже українська книга нині користується великим попитом у читачів», – зауважила в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система».



Помічник депутата Покровського та координатор проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ» Євгеній Мікоян у коментарі зауважив, що думки про те, що бібліотеки та паперова книга стали пережитком минулого уже давно неактуальні.



«З бібліотекою-філією №10 ми разом провели не один захід і тут завжди вирує життя. При бібліотеці діє театр, постійно відбуваються літературні читання та презентації за участю авторів. Зараз планується капітальний ремонт даної бібліотеки і ми просто не можемо залишатись осторонь і не підтримати її розвиток. Культура – це важливий аспект успіху та міцності нації. Андрій Покровський започаткував та підтримує не один соціально-культурний проект і ми надалі будемо дотримуватись даного курсу».





Під час заходу в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система» Людмила Голод зауважила, що нині у місті реалізується чимало проектів та заходів, відповідно до програми розвитку культури. Зокрема, минулого року відкрито гарну бібліотеку для дітей в оновленому приміщенні № 2, вирішено питання раціонального розміщення бібліотечної системи у Луцьку та багато іншого.





На завершення заходу, один із читачів книгозбірні зачитав власний вірш, в якому зазначив, що бібліотеки мають існувати, а працівникам побажав якомога більше цікавих заходів та побільше читачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час урочистостей до Дня бібліотек, який відзначають в Україні 30 вересня, працівники книгозбірень отримали нагороди від міської ради, а також кошти на книги від депутата ЛуцькрадиПро це повідомляє ІА "Конкурент" Дійство, на яке зібралися чимало представників професії, відбулося у бібліотеці-філіалі №10.Так, на понад 15 тисяч гривень поповняться сучасними та новими книгами фонди бібліотеки №10 та бібліотеки №5.Завідувачка п’ятої бібліотекизауважила, що поповнення книжкового фонду, це дуже важливо.«Ми взагалі раді, коли на моє прохання допомогти придбати літературу, відгукнулися. Я зверталася до, а вони спільно з Андрієм Покровським вирішили допомогти придбати літературу. Щиро дякуємо, що нас підтримали на передодні такого свята. Окрім того, у нас цього року 70 років від дня створення бібліотеки, тож це гарний подарунок для бібліотеки. Ми вдячні депутатам, що вони вболівають за бібліотечну справу і те, що книга таки доходить до читача», – зауважила завідувачка бібліотеки.До цих слів приєдналася і завідувачка бібліотеки №10та подякувала за сприяння розвитку книгозбірні.Своєю чергою в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система»у коментарі, зауважила, що на виділені кошти придбають виключно українські книги.«Сьогодні для бібліотек надзвичайно важливо поповнювати бібліотечні фонди новою, а особливо українською літературою, краєзнавчими виданнями. Зокрема добре придбати літераторів нашого краю, адже українська книга нині користується великим попитом у читачів», – зауважила в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система».Помічник депутата Покровського та координатор проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ»у коментарі зауважив, що думки про те, що бібліотеки та паперова книга стали пережитком минулого уже давно неактуальні.«З бібліотекою-філією №10 ми разом провели не один захід і тут завжди вирує життя. При бібліотеці діє театр, постійно відбуваються літературні читання та презентації за участю авторів. Зараз планується капітальний ремонт даної бібліотеки і ми просто не можемо залишатись осторонь і не підтримати її розвиток. Культура – це важливий аспект успіху та міцності нації. Андрій Покровський започаткував та підтримує не один соціально-культурний проект і ми надалі будемо дотримуватись даного курсу».Під час заходу в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система» Людмила Голод зауважила, що нині у місті реалізується чимало проектів та заходів, відповідно до програми розвитку культури. Зокрема, минулого року відкрито гарну бібліотеку для дітей в оновленому приміщенні № 2, вирішено питання раціонального розміщення бібліотечної системи у Луцьку та багато іншого.На завершення заходу, один із читачів книгозбірні зачитав власний вірш, в якому зазначив, що бібліотеки мають існувати, а працівникам побажав якомога більше цікавих заходів та побільше читачів.

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