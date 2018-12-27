Луцькі бібліотеки отримали кошти на нові книги від депутата міськради. ФОТО
Сьогодні, 22:46
Під час урочистостей до Дня бібліотек, який відзначають в Україні 30 вересня, працівники книгозбірень отримали нагороди від міської ради, а також кошти на книги від депутата Луцькради Андрія Покровського.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Дійство, на яке зібралися чимало представників професії, відбулося у бібліотеці-філіалі №10.
Так, на понад 15 тисяч гривень поповняться сучасними та новими книгами фонди бібліотеки №10 та бібліотеки №5.
Завідувачка п’ятої бібліотеки Людмила Столярова зауважила, що поповнення книжкового фонду, це дуже важливо.
«Ми взагалі раді, коли на моє прохання допомогти придбати літературу, відгукнулися. Я зверталася до Алли Надточій, а вони спільно з Андрієм Покровським вирішили допомогти придбати літературу. Щиро дякуємо, що нас підтримали на передодні такого свята. Окрім того, у нас цього року 70 років від дня створення бібліотеки, тож це гарний подарунок для бібліотеки. Ми вдячні депутатам, що вони вболівають за бібліотечну справу і те, що книга таки доходить до читача», – зауважила завідувачка бібліотеки.
До цих слів приєдналася і завідувачка бібліотеки №10 Надія Чміль та подякувала за сприяння розвитку книгозбірні.
Своєю чергою в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система» Людмила Голод у коментарі, зауважила, що на виділені кошти придбають виключно українські книги.
«Сьогодні для бібліотек надзвичайно важливо поповнювати бібліотечні фонди новою, а особливо українською літературою, краєзнавчими виданнями. Зокрема добре придбати літераторів нашого краю, адже українська книга нині користується великим попитом у читачів», – зауважила в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система».
Помічник депутата Покровського та координатор проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ» Євгеній Мікоян у коментарі зауважив, що думки про те, що бібліотеки та паперова книга стали пережитком минулого уже давно неактуальні.
«З бібліотекою-філією №10 ми разом провели не один захід і тут завжди вирує життя. При бібліотеці діє театр, постійно відбуваються літературні читання та презентації за участю авторів. Зараз планується капітальний ремонт даної бібліотеки і ми просто не можемо залишатись осторонь і не підтримати її розвиток. Культура – це важливий аспект успіху та міцності нації. Андрій Покровський започаткував та підтримує не один соціально-культурний проект і ми надалі будемо дотримуватись даного курсу».
Під час заходу в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система» Людмила Голод зауважила, що нині у місті реалізується чимало проектів та заходів, відповідно до програми розвитку культури. Зокрема, минулого року відкрито гарну бібліотеку для дітей в оновленому приміщенні № 2, вирішено питання раціонального розміщення бібліотечної системи у Луцьку та багато іншого.
На завершення заходу, один із читачів книгозбірні зачитав власний вірш, в якому зазначив, що бібліотеки мають існувати, а працівникам побажав якомога більше цікавих заходів та побільше читачів.
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Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Дійство, на яке зібралися чимало представників професії, відбулося у бібліотеці-філіалі №10.
Так, на понад 15 тисяч гривень поповняться сучасними та новими книгами фонди бібліотеки №10 та бібліотеки №5.
Завідувачка п’ятої бібліотеки Людмила Столярова зауважила, що поповнення книжкового фонду, це дуже важливо.
«Ми взагалі раді, коли на моє прохання допомогти придбати літературу, відгукнулися. Я зверталася до Алли Надточій, а вони спільно з Андрієм Покровським вирішили допомогти придбати літературу. Щиро дякуємо, що нас підтримали на передодні такого свята. Окрім того, у нас цього року 70 років від дня створення бібліотеки, тож це гарний подарунок для бібліотеки. Ми вдячні депутатам, що вони вболівають за бібліотечну справу і те, що книга таки доходить до читача», – зауважила завідувачка бібліотеки.
До цих слів приєдналася і завідувачка бібліотеки №10 Надія Чміль та подякувала за сприяння розвитку книгозбірні.
Своєю чергою в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система» Людмила Голод у коментарі, зауважила, що на виділені кошти придбають виключно українські книги.
«Сьогодні для бібліотек надзвичайно важливо поповнювати бібліотечні фонди новою, а особливо українською літературою, краєзнавчими виданнями. Зокрема добре придбати літераторів нашого краю, адже українська книга нині користується великим попитом у читачів», – зауважила в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система».
Помічник депутата Покровського та координатор проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ» Євгеній Мікоян у коментарі зауважив, що думки про те, що бібліотеки та паперова книга стали пережитком минулого уже давно неактуальні.
«З бібліотекою-філією №10 ми разом провели не один захід і тут завжди вирує життя. При бібліотеці діє театр, постійно відбуваються літературні читання та презентації за участю авторів. Зараз планується капітальний ремонт даної бібліотеки і ми просто не можемо залишатись осторонь і не підтримати її розвиток. Культура – це важливий аспект успіху та міцності нації. Андрій Покровський започаткував та підтримує не один соціально-культурний проект і ми надалі будемо дотримуватись даного курсу».
Під час заходу в. о. директора КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система» Людмила Голод зауважила, що нині у місті реалізується чимало проектів та заходів, відповідно до програми розвитку культури. Зокрема, минулого року відкрито гарну бібліотеку для дітей в оновленому приміщенні № 2, вирішено питання раціонального розміщення бібліотечної системи у Луцьку та багато іншого.
На завершення заходу, один із читачів книгозбірні зачитав власний вірш, в якому зазначив, що бібліотеки мають існувати, а працівникам побажав якомога більше цікавих заходів та побільше читачів.
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