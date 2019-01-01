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У ресторації «Брама» пропонують вигідно пообідати*

У ресторації «Брама» пропонують вигідно пообідати*
У ресторані швидкого харчування «Брама у світ смаків» діє вигідна акційна пропозиція.

Отож, щодня з 12:00 до 15:00 діє знижка -30% на страви з лінії швидкого харчування.

Акція діє до 1 грудня 2019 року. Акція не поширюється на алкогольні напої.

«Завітайте, буде смачно», – обіцяють у пресслужбі ТРЦ «ПортCity».

Ресторан знаходиться за адресою:

м. Луцьк, пр-т Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом Там Там Сімейні традиції»).

У ресторації «Брама» пропонують вигідно пообідати*

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Теги: Брама
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