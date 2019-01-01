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На кордоні з Польщею затримали українця, якого Інтерпол шукав у 190 країнах

На кордоні з Польщею затримали українця, якого Інтерпол шукав у 190 країнах
У вівторок, 1 жовтня, польські прикордонники в пункті пропуску в Медиці затримали 32-річного громадянина України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Бєщадського відділення прикордонної служби, чоловік намагався залишити Польщу через пішохідний кордон.

Під час паспортного контролю виявилося, що він фігурує в базі даних Інтерполу. Українця цілих 14 років розшукували в 190 країнах світу за підозрою у вбивстві на батьківщині.

Прикордонники передали його польській поліції. Подальшу долю затриманого незабаром має вирішити суд.

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Теги: Польща, українець, затримали
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