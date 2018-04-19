У Луцьку знову зловили продавців «нічного» алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 22:58
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради вчергове виявили порушення продажу алкогольних напоїв у місті.
Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.
"Чергове порушення у вигляді продажу забороненої продукції виявили інспектори відділу "Група швидкого реагування" близько восьмої години ранку в магазині "Продукти", що розташований на зупинці громадського транспорту по вул. Ковельська,84", - йдеться у повідомленні.
Продавець, зрозумівши, що перед ним муніципали і йому загрожує адміністративна відповідальність та штраф, зачинився всередині магазину.
Інспектори муніципальної варти повідомили про порушення працівників патрульної поліції для подальшого вжиття відповідних заходів.
Як відомо, продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів в об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства з 22.00 до 08.00 години категорично заборонений, згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами внесеними 30.04.2014 № 59/138.
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Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.
"Чергове порушення у вигляді продажу забороненої продукції виявили інспектори відділу "Група швидкого реагування" близько восьмої години ранку в магазині "Продукти", що розташований на зупинці громадського транспорту по вул. Ковельська,84", - йдеться у повідомленні.
Продавець, зрозумівши, що перед ним муніципали і йому загрожує адміністративна відповідальність та штраф, зачинився всередині магазину.
Інспектори муніципальної варти повідомили про порушення працівників патрульної поліції для подальшого вжиття відповідних заходів.
Як відомо, продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів в об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства з 22.00 до 08.00 години категорично заборонений, згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами внесеними 30.04.2014 № 59/138.
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