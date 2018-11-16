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Перший крок назустріч: Луцькрада облаштувала харчоблок у прилуцькій школі. ФОТО

Перший крок назустріч: Луцькрада облаштувала харчоблок у прилуцькій школі. ФОТО
У школі села Прилуцького облаштували харчоблок.

Про це написав перший заступник мера Луцька Григорій Недопад на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що близько двох років учні школи села Прилуцьке не мали шкільного харчування. А оскільки Луцьк із Прилуцьким скоро стануть однією громадою, Луцькрада вирішила зробити перший крок назустріч і організувала харчоблок у Прилуцькій школі.

«Такий, на перший погляд, невеликий результат співпраці має велике значення для дітей і їхніх батьків. Тепер батькам не потрібно готувати ланч-боксів, не потрібно хвилюватися, чи не залишиться дитина голодною, адже у школі учні щоденно будуть отримувати теплі, свіжі та смачні страви», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що конкурс на облаштування харчоблоку виграв комбінат шкільного та студентського харчування, який надає таку послугу в переважній більшості шкіл Луцька.

«Діти села Прилуцьке тепер матимуть такі ж страви, таке ж меню та високу якість харчування, як і діти в Луцьку. Учні села Прилуцьке дуже задоволені, залюбки смакують новими стравами – і це головне», – зазначив посадовець.

«Після приєднання Прилуцької сільської ради до Луцька нас усіх чекає велика робота в багатьох напрямках – у медицині, освіті, наданні соціальних послуг, розвитку транспортного сполучення тощо. І хоча процес приєднання триватиме ще близько місяця, ми вже забезпечили ось такий приємний старт, результатом якого стали задоволені дитячі усмішки», – резюмував Григорій Недопад.

Перший крок назустріч: Луцькрада облаштувала харчоблок у прилуцькій школі. ФОТО
Перший крок назустріч: Луцькрада облаштувала харчоблок у прилуцькій школі. ФОТО
Перший крок назустріч: Луцькрада облаштувала харчоблок у прилуцькій школі. ФОТО
Перший крок назустріч: Луцькрада облаштувала харчоблок у прилуцькій школі. ФОТО

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Теги: Прилуцьке, їдальня, школа
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