Перший крок назустріч: Луцькрада облаштувала харчоблок у прилуцькій школі. ФОТО

У школі села Прилуцького облаштували харчоблок.Про це написав перший заступник мера Луцькана своїй сторінці у Facebook.Він зазначив, що близько двох років учні школи села Прилуцьке не мали шкільного харчування. А оскільки, Луцькрада вирішила зробити перший крок назустріч і організувала харчоблок у Прилуцькій школі.«Такий, на перший погляд, невеликий результат співпраці має велике значення для дітей і їхніх батьків. Тепер батькам не потрібно готувати ланч-боксів, не потрібно хвилюватися, чи не залишиться дитина голодною, адже у школі учні щоденно будуть отримувати теплі, свіжі та смачні страви», – йдеться у дописі.Зазначимо, що конкурс на облаштування харчоблоку виграв комбінат шкільного та студентського харчування, який надає таку послугу в переважній більшості шкіл Луцька.«Діти села Прилуцьке тепер матимуть такі ж страви, таке ж меню та високу якість харчування, як і діти в Луцьку. Учні села Прилуцьке дуже задоволені, залюбки смакують новими стравами – і це головне», – зазначив посадовець.«Після приєднання Прилуцької сільської ради до Луцька нас усіх чекає велика робота в багатьох напрямках – у медицині, освіті, наданні соціальних послуг, розвитку транспортного сполучення тощо. І хоча процес приєднання триватиме ще близько місяця, ми вже забезпечили ось такий приємний старт, результатом якого стали задоволені дитячі усмішки», – резюмував Григорій Недопад.